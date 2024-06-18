阿北住療養院卻遭通緝！生日當天被歸案　要求警「一起拍照」

▲台中一名陳男住進療養院，不知自己遭到通緝，警方剛好在他生日當天前往找人，依法歸案。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名67歲陳男原本是街友，經社會局、警方協助安置後住進療養院，近日警方卻突收到陳男遭發布竊盜通緝通知，立刻前往療養院找尋陳男。陳男說，自己是將戶籍設在戶政事務所，才沒收到案件通知信，而警方找上門的日子，正好是陳男生日，他也相當配合警方，主動提出要跟警方合照，以紀念自己勇敢面對的一天。

大雅警分局指出，該案陳男過去經常出沒在潭子區、居無定所，先前就因健康因素由社會局介入安置，住進某療養院，當時頭家派出所員警還有協助安置，對陳男相當熟悉。警方接獲通緝通知後，17日10時許前往療養院探視陳男，陳男則包著尿布、坐輪椅現身，並稱自己並非故意躲避，而是「根本沒收到通知」。

陳男說，因為將戶籍設置在戶政事務所，才未能及時收到地檢署寄的案件通知信。警方得知後，也並未實施強硬措施，將陳男帶去歸案，過程中還幫陳男換尿布、買餐食，最後再返回療養院。

陳男說：「今天剛好是我生日，對我來說不只是法律程序，也是勇敢面對過去的自己很重要的一步。」陳男則在鏡頭前比讚，跟警方留影紀念。