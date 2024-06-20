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「覬覦我老婆的好兄弟」！嘉義男殺人前留訣別書：聽我最後的悲鳴

▲▼嘉義兇殺，男持刀刺殺前妻男友，躲摩鐵與警對峙，舉槍自戕亡。（圖／翻攝臉書、記者翁伊森翻攝）

▲陳嫌殺意甚堅，在刺殺邱男後，逃往摩鐵與警方對峙，最終自戕身亡。（圖／翻攝臉書、記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市一名陳姓男子(44歲)懷疑前妻與好友邱男(42歲)有染，因此今(20日)凌晨3時許自備鋁梯從2樓翻入邱男住家，並持刀將其砍殺，隨後逃往摩鐵舉槍自戕身亡。陳嫌臉書洋洋灑灑寫下對前妻、以及死者邱男的不滿，還稱死者是「覬覦我老婆許久的『好兄弟』」，埋怨邱男「把我用生命辛苦維持的家拆散了」；且陳嫌殺意甚堅，早在11日就留下訣別書，署名要給2個年幼的兒子，「我要你們用心聽我最後用生命發出的悲鳴。」

陳嫌訣別書表示，自己早已經計劃許久，已有九成把握，並寫下對於妻子背叛的埋怨辛酸、以及對「好兄弟」滿溢而出的憎恨，「打從妳堅定要離開這個家，我才真正確定妳跟邱OO(死者)有貓膩，我曾打電話求他放過我的家，他一直裝傻，對，我是沒證據但我不是看不出來，妳們兩個已經背著我好長一段日子了。可是OO(前妻)，我還沒放棄妳，還沒放棄這個家，可以改變，妳真的為了邱OO狠心的說走就走，背叛我、拋棄孩子。」

陳嫌寫下，「當我的兒子，必須知道一切，爸爸雖然殺人了，但我要你們抬起胸膛，我對邱、跟你們媽媽沒有虧欠」、「我總說血親以外我被我這輩子最信任的兩個人玩弄，羞辱，背叛」、「邱OO你奪走我的最愛」、「我平白蒙上的屈辱，邱OO你有幾條命能拿來還我？」

▲▼嘉義凶殺案，嫌犯架梯闖入前妻男友家中殺人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳嫌自備鋁梯，凌晨爬上2樓翻入邱男住家中行刺，可見早有預謀，對地形、時間掌握有一定程度了解。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳嫌在細數婚姻過程中受到的委屈後，最後一段寫下想對2個兒子說的話，「兒子這不只是要讓你們知道，我為何要做這種一般所謂正義人士說的喪盡天良的行為，但我又堅持要做，公評每個人都不同，到時候會有好的支持，相信更多的是對我復仇的方式給予極難聽的批評，無論是何種聲音，我希望你們兄弟倆都虛心接受，且不需給自己扛下因公眾眼光給你們帶來的道德壓力，我要你們做好自己就好。

「何謂對錯？對錯只是一般大眾從表面所看到的，還有有心人士用語音誘領著大多數沒自我思考判斷能力的愚民百姓所做出的裁決，我要你們用心聽我最後用生命所發出的悲鳴，你倆要記住家訓：防人之心不可無，害人之心不可有。以下是我追加的：人不犯我，我不犯人。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼陳嫌做案用的刀械遺落在現場地面。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義凶殺案2死，凶刀曝光。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▼陳嫌犯後逃往摩鐵躲藏，並一度與警方對峙。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義兇殺，男持刀刺殺前妻男友，躲摩鐵與警對峙，舉槍自戕亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

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