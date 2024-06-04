甜心乾爹摩鐵壞壞！偷拍包擺電視前　正妹裹浴巾拆記憶卡怒報警

▲蘇姓男子以訊息問正妹「之前有跟daddy約會過嗎」雙方相約赴摩鐵，蘇男卻偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

蘇姓男子以微信問正妹「之前有跟daddy約會過、可接受先單次親密？」正妹因曾遭他人偷拍，且手法與蘇相同，為確認決定赴約。抵摩鐵後，蘇果然把偷拍筆放在包包，擺在電視機前，正妹見包包發出藍色微光，當場拔走記憶卡報警處理。士林地檢署偵結，依妨害性隱私及不實性影像等罪起訴。

荒淫無恥的蘇男2023年8月間，以微信傳送訊息給正妹小香（化名），並問她「可以接受先單次親密？」以邀約是否願意從事性行為。

小香昔被別人偷拍過，且手法跟蘇男一模一樣，為確定是不是偷拍者，她一口氣答應約會。小香坐上蘇男的車抵北市某汽車旅館，小香先到浴室沐浴，蘇男趁機將放有偷拍筆的包包擺在電視機前。

過沒多久，小香僅用一條浴巾包身體緩慢走出，突見蘇男的包包內詭異發出藍色微光，霸氣衝上前將偷拍筆拆解並取出記憶卡，憤怒問「你是不是偷拍我」，蘇見東窗事發立刻哀求小香原諒，小香憤而拿走記憶卡報警。

蘇男面對檢警詢問時，一字也不說，檢方據偷拍筆錄到的影像、蘇男車輛出現在摩鐵畫面等，認他涉犯妨害秘密罪、無故以電磁紀錄拍攝他人性影像罪起訴，依法起訴，建請法院沒收偷拍筆。