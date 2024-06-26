嚼口香糖「能預防失智」　醫師曝2原因：海馬迴特別活化

▲洪暐傑在節目上分享，咀嚼口香糖對於記憶的部分會有幫助。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

咀嚼口香糖，竟然能夠預防失智？家醫科醫師洪暐傑近日分享，他有名患者突然中風、講話也因此詞不達意，還會有記憶斷片的情況，於是他建議患者咀嚼口香糖，並且多說話，過了3個月以後，症狀果然好了許多。

洪暐傑近日受邀出席節目《醫師好辣》，他在節目上分享，美國醫學期刊先前有個研究表明，隨著咀嚼能力愈差，智力的退化程度也會愈明顯。

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不過，洪暐傑說，研究中還表明，只要咀嚼口香糖2分鐘，負責掌管記憶的海馬迴就會特別活化，除了咀嚼跟掌管記憶的地方有高度關聯以外，透過咀嚼這種方式，也能讓血液向上循環，因此咀嚼對於記憶的部分有幫助。

▲洪暐傑說，只要咀嚼口香糖2分鐘，負責掌管記憶的海馬迴就會特別活化。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



洪暐傑舉例，過去有一名患有三高的男性患者在他這邊看診，某次回診時插著鼻胃管、被人推著輪椅進入診間，且說話詞不達意、還有記憶斷片的情況發生，細問以後才知道，是因為中風而導致。

洪暐傑問診完畢後給出建議，患者回家以後可以訓練咀嚼能力，並且多多說話，因為控制喉嚨的肌肉與吞嚥有關，這些訓練也能幫助減少嗆到的可能。

洪暐傑給出建議後3個月，患者再度回診，不過情況已經大幅改善，鼻胃管已經拿掉、也沒有再出現先前詞不達意、斷片的情況了。

不過，除了咀嚼口香糖、多說話以外，洪暐傑還說，玩麻將、撲克牌也是訓練記憶的一種方式、且相當有用，因此他也會建議病人做這些事，只要記得別賭太大就好。