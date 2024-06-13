夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

一名84歲陳姓男子和太太昨(12)日到南投溪頭園區健行，入園30分鐘後兩人分頭上廁所，原本約好在廁所門口會合，但有輕微失智的陳男卻不見蹤影，太太察覺不對急忙報警。經過兩天連夜搜索，搜救人員於今日早上10點多，於園區內「森林探索區」步道旁邊坡下發現陳男，但卻已死亡，家屬悲慟不已。

▲陳姓男子在南投溪頭園區失蹤，今早發現遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣政府消防局於12日13時許接獲溪頭園區人員報案，指稱有一名老翁於園內走失請求協助，據了解陳姓男子年約84歲，患有輕微失智症狀，12日早上8點30分左右與其太太入園健行，兩人於9時左右於園區內大學池附近的廁所如廁，並相約廁所門口會合，但太太遲遲等不到人，隨即請求園區人員協助，並向溪頭派出所報案。

消防分隊接獲求助電話後，隨即派遣3名同仁先行前往現場了解情況，並協同園方及警方調閱園區內監視器畫面後，卻找不到陳男，又請偵搜犬支援協助，並連夜進行搜索，但仍搜尋無果。家屬心急如焚，深夜將陳男照片發布上臉書，請求協尋。

今（13）日清早8點半左右，共有警消3名、義消11名、志工1名再度出發搜尋，最終於10點17分在園區內「森林探索區」最上方找到陳男，陳男被發現時倒在步道旁的邊坡下方，且已死亡，現場人員將他遺體搬運至步道上後，轉交給現場員警處理。