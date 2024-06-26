苗栗露營區氾濫惹怒在地人！業者「霸占公共水塔」居民無水可用

▲民眾指控，有露營區業者將公共水塔管線牽到自家水塔。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近幾年全民瘋露營，尤其疫情嚴重時，更多人喜愛往戶外跑，許多新手也跟著入坑，導致露營區越開越多，衍生不少亂象。有苗栗清安居民就控訴，當地露營區氾濫，甚至占用公共水塔管線，讓在地人反而沒水可用，然而當地並沒有明確的管線使用規範，使得許多居民敢怒不敢言，只能另尋水源。

清安民眾表示，當地位處深山，水源取得不易，因此居民集資建置公共水塔供在地人使用。然而，隨著近年露營風氣盛行，有越來越多業者到當地經營露營區，使得公共水塔的水量開始不堪負荷，居民為了避免糾紛，只能自行想辦法解決水資源問題，而公共水塔則儼然成為露營區「專用水塔」。

居民指控，近日午後陣雨頻繁，水資源充沛，因此打算使用公共水塔管線補充自家水塔存量，然而啟動管線一天後，卻發現自家水塔不僅沒進水，一旁露營區水塔的水量反而「滿到盛出來」，才得知是業者擅自轉移管線，將公共水塔水流導向營區水塔，行徑相當惡劣。

▲露營業者水塔存量多到滿出來。

事實上，苗栗露營區亂象頻傳，三灣「拾玖K露營區」去年被發現有不肖業者非法傾倒強酸廢液，導致地方河床遭受污染。警方在開挖露營地時，更意外發現地下三公尺處被回填大量的太空包裝的廢塑膠混合物。台中地檢署指揮保七大隊等單位成立專案小組調查此案，最終查出6名涉及此案的嫌疑人，並已依違反廢棄物清理法罪嫌提起公訴。

目前苗栗縣有逾300家露營場尚未合法化，縣長鍾東錦去年底也針對露營場違法開發、亂倒垃圾等問題痛斥不肖業者「簡直沒有王法」，間接影響合法的飯店與民宿不願來投資。為此他也要求相關單位嚴格稽查取締，若不願配合「罰到業者來申請納管為止」。