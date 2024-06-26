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嘉義縣員警蕭景元、李政則　連續2期獲警政署好人好事楷模


▲▼ 嘉縣員警愛心不落人後 連續2期榮獲警政署好人好事楷模 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣2員警連續2期榮獲警政署好人好事楷模，中埔分局李政則(圖中) 為其一  。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局警員蕭景元、中埔分局警員李政則連續2期榮獲內政部警政署好人好事楷模(112年第4期、113年第1期)，於競爭激烈之全國選拔中脫穎而出，成效斐然，日前遠見雜誌公布2024縣市長施政滿意度調查，嘉義縣翁章梁縣長連續3年拿下五星殊榮，其中《警政治安面向》嘉義縣得到全國第1，嘉義縣員警接續獲得內政部警政署好人好事表揚，可謂實至名歸。

▲▼ 嘉縣員警愛心不落人後 連續2期榮獲警政署好人好事楷模 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣民雄分局北斗派出所警員蕭景元(圖右2)榮獲警政署好人好事楷模。（圖／嘉義縣警局提供）


112年12月民雄分局北斗派出所警員蕭景元獲報民雄鄉秀林村9旬老婦外出失蹤，立即沿線調閱監視器，地毯式搜尋，終在橋旁溝渠內發現老婦，老婦跌落小水溝動彈不得，該處十分隱蔽，若非仔細查找很難發現其受困於中，幸得蕭員鍥而不捨、積極協尋，及時送醫。

▲▼ 嘉縣員警愛心不落人後 連續2期榮獲警政署好人好事楷模 。（圖／嘉義縣警局提供）

113年1月中埔分局三和派出所警員李政則獲家屬報稱中埔鄉有母親攜幼女燒炭輕生，到場見情況危急，當機立斷立即破門而入，將母女2人成功自鬼門關救回，事後更暖心關懷，得知該母親係因家境清苦，不堪經濟壓力重擔，始想不開攜女輕生，李員熱心為其申請社會補助，以解燃眉之急，2員接獲報案皆能積極處理、勇於任事，並同理報案人及家屬焦急與不安之心情，盡全力協助，成功搶救生命，避免天人永隔之憾事發生。

▲▼ 嘉縣員警愛心不落人後 連續2期榮獲警政署好人好事楷模 。（圖／嘉義縣警局提供）

局長林宏儒特至警員蕭景元、警員李政則服務單位張貼紅榜祝賀，感謝2員積極搶救民眾生命、對警政工作的無私付出，爭取社會大眾的信任與支持。林局長期勉所有同仁持續秉持服務精神，尤其嘉義縣為相對高齡化社會，對於有需要之長者能多加關懷及協助，另在搶救輕生民眾生命同時，亦需關心自身精神健康，鼓勵同仁多從事正當休閒活動，適時紓壓，警察局設有多元諮詢管道，並積極建構組織關懷文化，期盼營造優質工作環境，讓我們的人民保姆無後顧之憂，安心守護民眾、維護治安。

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