民雄分局攜手藝人甲子慧反詐騙　籲民眾留意：穩賺不賠飆就是假

▲▼ 台語小天后甲子慧 攜手民雄警防範「假投資」詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來詐欺集團不斷以各種手法騙取人民血汗錢，儼然成為全民公敵，民雄警分局為了守護民眾的財產，特別邀請知名台語歌手甲子慧擔任「民雄打詐隊」反詐騙大使，針對近年來常見的假投資詐騙，拍攝反詐宣導影片，提醒民眾絕對沒有穩賺不賠的投資，提高社會大眾對於詐騙的警覺性。

民雄分局表示，警方攜手藝人合作進行反詐騙宣導，並利用網路媒體管道推播，盼透過藝人廣大的影響力，讓更多人了解詐騙手法及案例，避免成為下一個受害者。本次邀請人氣歌手甲子慧擔任反詐大使，甲子慧也當仁不讓，與警方合作拍攝一支反詐騙宣導短片，針對如何分辨網路投資陷阱，一步一步抽絲剝繭。

甲子慧說，詐騙集團常假借名人名義創立投資群組，標榜保證獲利、快速回本，吸引想投資的朋友加入，群組裡會有詐團假扮的老師傳授各種選股技巧，說得天花亂墜，接著推薦穩賺不賠的飆股或未上市股票，其他群組會員馬上一窩蜂的搶買，吸引被害人也跟風上車，實際上那些搶買的會員都是詐團的樁腳。

詐團也會假扮理財專員，誘騙民眾註冊網路投資平台或下載投資APP，引導被害人操作買賣，一開始只投入少量資金，會先讓被害人嘗到甜頭，製造獲利假象，放長線釣大魚，等被害人投入更多資金後，再一舉收割，等被害人想出金時，才發現錢領不出來，想找人討錢但投資平台跟APP早已下架，陷入求償無門的窘境。

甲子慧呼籲，投資應循合法管道，切勿聽信來路不明的投資訊息，尤其網路世界陷阱多，對於任何資訊一定要多方查證，才不會賺錢不成，反而本金都被騙光光，如有相關疑問可以撥打165反詐騙專線或向警察機關諮詢。

警方也將持續加大反詐騙宣傳力度，培養民眾識詐免疫力，呼籲大家共同參與，積極向身邊的人推廣防詐知識，一起形成群體免疫，讓詐騙集團無以為生。