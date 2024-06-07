　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

民雄分局攜手藝人甲子慧反詐騙　籲民眾留意：穩賺不賠飆就是假

▲▼ 台語小天后甲子慧 攜手民雄警防範「假投資」詐騙 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 台語小天后甲子慧 攜手民雄警防範「假投資」詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來詐欺集團不斷以各種手法騙取人民血汗錢，儼然成為全民公敵，民雄警分局為了守護民眾的財產，特別邀請知名台語歌手甲子慧擔任「民雄打詐隊」反詐騙大使，針對近年來常見的假投資詐騙，拍攝反詐宣導影片，提醒民眾絕對沒有穩賺不賠的投資，提高社會大眾對於詐騙的警覺性。

▲▼ 台語小天后甲子慧 攜手民雄警防範「假投資」詐騙 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局表示，警方攜手藝人合作進行反詐騙宣導，並利用網路媒體管道推播，盼透過藝人廣大的影響力，讓更多人了解詐騙手法及案例，避免成為下一個受害者。本次邀請人氣歌手甲子慧擔任反詐大使，甲子慧也當仁不讓，與警方合作拍攝一支反詐騙宣導短片，針對如何分辨網路投資陷阱，一步一步抽絲剝繭。

甲子慧說，詐騙集團常假借名人名義創立投資群組，標榜保證獲利、快速回本，吸引想投資的朋友加入，群組裡會有詐團假扮的老師傳授各種選股技巧，說得天花亂墜，接著推薦穩賺不賠的飆股或未上市股票，其他群組會員馬上一窩蜂的搶買，吸引被害人也跟風上車，實際上那些搶買的會員都是詐團的樁腳。

詐團也會假扮理財專員，誘騙民眾註冊網路投資平台或下載投資APP，引導被害人操作買賣，一開始只投入少量資金，會先讓被害人嘗到甜頭，製造獲利假象，放長線釣大魚，等被害人投入更多資金後，再一舉收割，等被害人想出金時，才發現錢領不出來，想找人討錢但投資平台跟APP早已下架，陷入求償無門的窘境。

甲子慧呼籲，投資應循合法管道，切勿聽信來路不明的投資訊息，尤其網路世界陷阱多，對於任何資訊一定要多方查證，才不會賺錢不成，反而本金都被騙光光，如有相關疑問可以撥打165反詐騙專線或向警察機關諮詢。
警方也將持續加大反詐騙宣傳力度，培養民眾識詐免疫力，呼籲大家共同參與，積極向身邊的人推廣防詐知識，一起形成群體免疫，讓詐騙集團無以為生。

 
ET快訊
蔡阿嘎狠斬蘿拉　導演推測4原因「二伯悄悄按讚」
張學友演唱會取消！賣家「退票只退票面」　網點名2類人：要哭了
快訊／張學友演唱會　宣布3場停辦
快訊／雨彈升級！11縣市豪大雨特報　最新警戒區曝
快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友：確認感染RSV
快訊／雨彈續轟！11縣市大雨特報　下到晚上
Toyz入監還沒滿月　又1罪遭起訴
小情侶衝畢典卻進開刀房！18歲女手骨折男4肢全斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

饒慶鈴推動臺東航海文化　夏威夷考察太平洋島國舟船入港儀式

年邁翁體力不支連人帶車倒地　警民合力平安送返家

民雄分局攜手藝人甲子慧反詐騙　籲民眾留意：穩賺不賠飆就是假

臺東員警熱心幫忙　法國籍男子豎指稱讚

歡慶端午節大人小孩一起來　養生粽分享警消和療養院民

南消一大東原酷酷熊出擊　教導民眾若吃粽子噎著哈姆立克急救法

113國中會考公布成績　屏東南榮國中劉家丞全國榜首

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

饒慶鈴推動臺東航海文化　夏威夷考察太平洋島國舟船入港儀式

年邁翁體力不支連人帶車倒地　警民合力平安送返家

民雄分局攜手藝人甲子慧反詐騙　籲民眾留意：穩賺不賠飆就是假

臺東員警熱心幫忙　法國籍男子豎指稱讚

歡慶端午節大人小孩一起來　養生粽分享警消和療養院民

南消一大東原酷酷熊出擊　教導民眾若吃粽子噎著哈姆立克急救法

113國中會考公布成績　屏東南榮國中劉家丞全國榜首

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

饒慶鈴推動臺東航海文化　夏威夷考察太平洋島國舟船入港儀式

林哲瑄下二軍補投手　鋒總：身體恢復一下

張學友取消開唱「買黃牛票下場慘爆」！　作家：黃牛真的賺爛

嫌客戶要求太多！包工竟用「三秒膠」灌爆她家大門鑰匙孔

迪麗熱巴「高級性感」迷死人　微露事業線襯優雅珍珠

神明自己選！台灣五大家族「基隆顏家」後代演媽祖　平溪鐵路她家蓋的

亞航機票「單程459起」6／8開搶　越捷商務艙5折、飛韓國僅200元

北部粽熱量才排第3！營養師曝「14款粽子熱量圖鑑」

183帥兒飛加拿大讀書！曾國城不捨「心酸酸的」　不擔心學壞：他秉性善良

年邁翁體力不支連人帶車倒地　警民合力平安送返家

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

地方熱門新聞

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

桃園閩南文化節　六大主題活動8日起登場　

金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

國中會考　南榮國中劉家丞榮登全國榜首

南投縣發放社福機構關懷院民75.6萬元端節慰問金

慈濟志工送粽慰勞...草屯警方回贈防詐香包

歡慶唐老鴨90周年　Xpark開賣主題特展套票

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

移民署邀新住民嚐「台南粽」慶端午

南消一大東原酷酷熊出擊教導噎著哈姆立克急救法

更多熱門

相關新聞

嘉義中埔警詐騙宣導「假親友」最常見

嘉義中埔警詐騙宣導「假親友」最常見

嘉義縣警察局中埔分局為強力宣導反詐觀念，提升民眾識詐能力，特別邀請藝人「游小白」與警方一同宣導反詐騙公益宣導活動，針對「假冒親友」之詐騙手法與警方合拍反詐宣導短片，並經各網路社群等管道推播宣導，希望透過自身的影響力，吸引民眾注重反詐觀念，讓更多人了解詐騙手法，以免遭受詐騙，藉此喚起社會大眾對詐騙的重視。

嘉義民雄出租倉庫遭砸！6煞見警棄槍彈落跑

嘉義民雄出租倉庫遭砸！6煞見警棄槍彈落跑

不明連結千萬別點！騙信用卡認證碼盜刷

不明連結千萬別點！騙信用卡認證碼盜刷

金山警攜手台語女歌手防詐宣導　提升全民識詐能力

金山警攜手台語女歌手防詐宣導　提升全民識詐能力

讓父免洗腎　孝女險被騙買28萬神藥

讓父免洗腎　孝女險被騙買28萬神藥

關鍵字：

民雄分局甲子慧反詐騙

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

獨／張學友今晚演出取消！　主辦單位證實「曝光原因」

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面