嘉義縣警察節表揚大會 　翁章梁表揚績優人員

▲▼ 嘉義縣警察節大會翁章梁表揚績優人員 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局舉行警察節慶祝大會，邀請各級民意代表、地方士紳共襄盛舉。縣長翁章梁親臨主持慶祝大會，致詞時首先祝福即將退休的林宏儒局長有好的退休生活。翁章梁表示，沒有一個職業像警察一樣足跡廣闊，能大範圍的跟鄉親在一起。警察在社會扮演非常重要的角色，如果沒有警察維護公共秩序，那這個社會只能用一個「亂」來形容，也感謝警察局在所有同仁努力下，於遠見雜誌民調的警政治安項目獲得佳績，藉此機會表揚警察局的績優人員。

接受表揚的人員:警察局模範警察布袋分局偵查佐蔡承恩、刑事鑑識楷模鑑識科警務員陳家維、教育訓練楷模民雄分局巡佐江順生、法制業務推展事項績優法制科警員龔芊方、加強查處人口販運仲介及集團專案獲選優等外事科巡官張雅哲、績優少年警察工作人員少年隊警務員呂良德、獲頒資深績優警察獎章人員、防制營業場所涉毒、精進緝毒成效、辦理打擊詐騙及防制幫派組織犯罪工作等各項刑事偵防工作績優人員、績優會計、義警、社區巡守、山地義警、民防、義交、工友及志工，共計23人，並於會後接續進行茶會。

嘉義縣警察局及各分局也利用六月份上半月舉辦愛心捐血活動，以發揚警察人員博愛精神，工作之餘仍積極獻身公益，展現警察積極關懷社會，熱誠奉獻公共服務之行動力。

警察局長林宏儒同時也提醒同仁時刻不忘，要維護警察尊嚴必先充實警察專業，做好警察工作，達成維護人民的安全、社會的安定任務，積極走入社區，參與社區營造，以降低犯罪率、維持良好的治安。