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嘉縣副議長陳怡岳贈「愛心粽」　透過警局志工送暖170戶弱勢少年

▲▼ 嘉義縣議會副議長陳怡岳致贈少年隊粽子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣議會副議長陳怡岳代表慈善基金會致贈警局少年隊粽子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節將屆，嘉義縣警察局員警在執勤時發現，有些人不是不努力，輒因際遇不好或社會的冷漠造成很多不幸，為了使這些角落鄉親，能感受到過節氣氛及人間溫暖，縣警局少年警察隊配合平日喜歡奉獻的熱心志工，主動關懷轄內家境清寒之青少年朋友家庭及弱勢族群。

▲▼ 嘉義縣議會副議長陳怡岳致贈少年隊粽子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣議會副議長陳怡岳致贈警局少年隊粽子，嘉義縣警察局局長林宏儒回贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）

特別於端午節前夕配合規劃「送暖少年粽善根－溫馨端午過佳節」端午公益傳大愛活動，於6日由少年警察隊同仁及志工伙伴們親送「愛心粽」到每位協輔少年及弱勢族群家中，以真誠的關愛，讓少年感同佳節氣氛，對未來能『看見希望、看見愛』而生努力向上的信心。

▲▼ 嘉義縣議會副議長陳怡岳致贈少年隊粽子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣議會副議長陳怡岳致贈警局少年隊粽子，將透過志工發放給170戶弱勢少年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局局長林宏儒於6日下午在警察局公開感謝嘉義縣環愛慈善基金會理事長(嘉義縣議會副議長)陳怡岳先生及全體會員贊助4,000顆「愛心粽」，並致感謝狀表達誠摯謝意。

本次活動由少年警察隊同仁及志工伙伴們親送「愛心粽」到轄內協輔弱勢少年共計170戶，每戶發放愛心粽20顆，同時警察局長與陳理事長也親送「愛心粽」到安仁家園、敏道家園及聖心教養院等機構，表達真誠關愛之意。 

 
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