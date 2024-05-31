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嘉義中埔警攜手藝人詐騙宣導　「假冒親友」最常見

▲▼ 【藝人「游小白」化身防詐大使與中埔警聯手宣導假冒親友詐騙】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲藝人「游小白」化身中埔警分局防詐大使，攜手警方宣導假冒親友詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局中埔分局為強力宣導反詐觀念，提升民眾識詐能力，特別邀請藝人「游小白」與警方一同宣導反詐騙公益宣導活動，針對「假冒親友」之詐騙手法與警方合拍反詐宣導短片，並經各網路社群等管道推播宣導，希望透過自身的影響力，吸引民眾注重反詐觀念，讓更多人了解詐騙手法，以免遭受詐騙，藉此喚起社會大眾對詐騙的重視。

警方提醒,假冒親友詐騙手法目前仍層出不窮，受害者多為老年人，詐騙集團常利用陌生電話或通訊軟體LINE，隨機尋找獨自在家之年長者及家庭主婦等高風險詐騙對象，佯稱是「姪子」、「姪女」、「姑姑」等親友與民眾寒暄問暖，告知民眾因更換了電話號碼或加入LINE帳號，並要求對方修改通訊錄，經取得信任後，再以「投資失利」、「做生意缺資金」等各式理由向民眾借錢周轉，隨著現今科技日新月異，詐騙集團不斷精進詐騙伎倆，利用AI深偽技術複製他人容貌和聲音，讓民眾難以分辨真假，即便是接收到個人拍攝影片或是視訊通話也務必小心防範。

中埔分局呼籲民眾，接獲佯稱親友不明電話或LINE電話關心問候應提高警覺，談話過程中聽到對方要求「猜猜我是誰」、「還記得我嗎?」、「借錢周轉」、「轉帳匯款」都是詐騙關鍵字，請民眾一定要查證留意，才能保障自己的積蓄，警方也將持續針對不同目標族群或易遭詐高風險族群，以深入族群或因地制宜方式傳遞防詐信息，加強全民防詐意識，如民眾有遭到詐騙之疑慮時，請立即撥打165、110專線查證或向就近警察機關報案查證！

 
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