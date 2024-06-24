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半年來5次…大巨蛋又漏水「遠雄曝原因」　蔣萬安要求檢討報告

▲大巨蛋漏水問題遲遲未改善 。（圖／記者李毓康攝）

▲大巨蛋漏水問題遲遲未改善 。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北大巨蛋23日再度遭遇豪雨而出現漏水情況，這已經是自去年底以來的第5次漏水事件。對此，台北市長蔣萬安已經要求遠雄在6月28日前提出完整的檢討報告。至於大巨蛋為何會頻繁漏水？遠雄集團副總經理楊舜欽也出面說明了。

針對大巨蛋的漏水問題，民眾黨議員陳宥丞23日表示，大巨蛋漏水已成為棒球比賽中的常態，台北市政府或遠雄公司迄今都未提出有效的解決改善方案及因應作為，因此他認為，應由公正第三方協助調查處理，並由專家學者及第三方勘驗提供修繕建議。

▲▼ 蔣萬安出席112學年度市長獎頒獎典禮-高中組。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，蔣萬安今（24日）受訪時強調，遠雄必須要負起大巨蛋整體場館維護的責任，已經要求遠雄在6月28日前，提出完整的檢討報告，包含修繕、規劃及改進措施。另外，楊舜欽則說明，由於管線設計的轉接角度不良，大雨造成溢水現象，目前正在進行屋頂板的檢修，並將避開可能發生滴水疑慮的售票區域，以減少受影響的座位數。

台北市體育局長王泓翔表示，大巨蛋的漏水問題包括屋頂、水庫、廣場積水及走道漏水等多個部位，目前正在使用補強及止漏工法進行即時處理，根據目前修繕回報的進度，預計在6月底可以完成改善。

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