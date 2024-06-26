　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏「交換戰俘各90人」　近5個月來最大規模

▲▼烏克蘭和俄羅斯互相交換戰俘，圖為2024年5月31日烏克蘭戰俘獲釋。（圖／路透）

▲烏克蘭和俄羅斯互相交換戰俘，圖為2024年5月31日烏克蘭戰俘獲釋。（圖／路透）

文／中央社基輔25日綜合外電報導

官員25日表示，烏克蘭和俄羅斯互相交換90名戰俘，這是兩國近5個月來規模最大的換俘行動。

綜合法新社和路透社報導，儘管敵對行動持續中，雙方都指責對方破壞談判，但自俄羅斯兩年多前入侵烏克蘭以來，莫斯科和基輔已進行50多次戰俘互換。

透過阿拉伯聯合大公國斡旋談判後，俄烏今天宣布達成這次換俘協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體表示：「今天又有90名我國人民從俄羅斯的囚禁中返回家園。我們記得所有被俄羅斯囚禁的人民，我們將繼續努力讓每一個人都獲釋。」

俄方表示，90名「在被囚禁期間面臨生命危險的軍人，已從基輔政權控制的領土上返回」。

俄羅斯國防部表示，被釋放的軍人將被空運到莫斯科「接受治療和康復」，並證實已釋放90名烏克蘭士兵作為交換。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿拉伯聯合大公國外交部發布聲明表示，事實證明斡旋是成功的，因為外交部利用「與雙方獨特的夥伴關係，包括在雙方之間扮演可靠的斡旋角色」。

自俄烏戰爭爆發以來，阿拉伯聯合大公國一直對衝突保持中立，並持續在雙方之間的換俘居中斡旋。

ET快訊
快訊／00940首度公告配息！
周杰倫8月大巨蛋有望？　北市府：時程有點急迫
霖霖遭劈腿體重剩38公斤　煎熬心聲全說了
中捷男「出獄還要殺人」！　點名他：第一個找你
快訊／貨櫃車墜6.7米邊坡　36歲女駕駛夾困亡
北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　雷雨炸2縣市
快訊／剛買完午餐　台南女遭右轉大貨車輾爆頭亡
搶救蛋價崩盤！　農業部啟動緊急淘汰計畫
快訊／金智媛離台　甜笑揮手「掰掰～」道謝送機民眾
中1.1億！　台中3寶爸：珍奶少喝一點買彩券

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國首相宅邸遭4男闖入　示威者穿「蘇納克吃X」上衣抗議

泰32歲外公性侵11歲孫女！被揭穿惱羞　拿彈弓射瞎女童眼睛

報復北韓屎攻！南韓「睽違7年」重啟海上實彈射擊　狂轟300發砲彈

22歲正妹「替友作保」被逼下海！　一天賣淫10次↑只為還債

美國今夏多人遇「離岸流」喪命　當局示警：60cm浪也暗藏危險

撞死懷孕8個月愛妻！美20歲男酒駕+吸大麻　副駕全是血

俄烏「交換戰俘各90人」　近5個月來最大規模

韓性感女優住處輕生！曾拍攝「尺度極高」性愛影片　遭逼和街友做愛

封口費案禁言令放寬　川普可公開評論陪審團裁決

天空出現「神祕黑色圓圈」　委內瑞拉這一幕曝光

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

英國首相宅邸遭4男闖入　示威者穿「蘇納克吃X」上衣抗議

泰32歲外公性侵11歲孫女！被揭穿惱羞　拿彈弓射瞎女童眼睛

報復北韓屎攻！南韓「睽違7年」重啟海上實彈射擊　狂轟300發砲彈

22歲正妹「替友作保」被逼下海！　一天賣淫10次↑只為還債

美國今夏多人遇「離岸流」喪命　當局示警：60cm浪也暗藏危險

撞死懷孕8個月愛妻！美20歲男酒駕+吸大麻　副駕全是血

俄烏「交換戰俘各90人」　近5個月來最大規模

韓性感女優住處輕生！曾拍攝「尺度極高」性愛影片　遭逼和街友做愛

封口費案禁言令放寬　川普可公開評論陪審團裁決

天空出現「神祕黑色圓圈」　委內瑞拉這一幕曝光

長榮航增購3家子公司股權　總金額不超過30億元

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化報酬率6%

康寧視光國考密集訓練解題 　助學生考取驗光師執照

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

警車撞的邁巴赫「其實只是475萬賓士」！正確型號＆年份曝光

甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

遊三仙台突脫隊失蹤！男離奇卡石縫受困　海巡救上岸送醫

小S追星金智媛車內視角曝光！　大喊「我是小S」下秒失望引爆笑

小嫻受傷「門牙咬裂嘴巴」！爆血緊急就醫　講話漏風停工：對不起

調皮喵「神桌吊單槓」　一腳踢飛茶杯+狂抓牆

國際熱門新聞

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

爆乳服務生要失業　Hooters關多間分店

人夫激戰妻雙胞胎妹　搞大肚子竟辯「基因相同不算外遇」

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

25歲女做「爸爸活」腳踏30條船　年撈1200萬

男找到失蹤妻遺體　火化後發現她還活著

輝達反攻帶動那指大漲　Fed「放鷹」道瓊反跌300點

日本居民血液驗出致癌物！全國緊急自來水檢測

全日空「赴台班機」機體故障！掉頭回羽田

北韓第6波「屎攻」！仁川機場暫停起降3小時

Netflix完全免費方案　2國有望先實施

即／富士山火山口「發現3人昏迷倒地」

更多熱門

相關新聞

俄羅斯、北韓越麻吉　恢復直達列車

俄羅斯、北韓越麻吉　恢復直達列車

根據俄羅斯國際傳真社（Interfax），俄羅斯將於7月恢復與北韓的直達列車服務，此服務因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷4年。

駐日美軍「性侵未成年少女」遭起訴

駐日美軍「性侵未成年少女」遭起訴

加薩下階段軍事行動　以軍擬接掌民政管理

加薩下階段軍事行動　以軍擬接掌民政管理

造價107億！第9艘最上級「名取號」下水

造價107億！第9艘最上級「名取號」下水

北韓試射極超音速導彈失敗　美國嚴厲譴責

北韓試射極超音速導彈失敗　美國嚴厲譴責

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁戰俘

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面