北韓今晨試射極超音速導彈失敗　美軍與國務院嚴厲譴責

▲北韓26日清晨發射極超音速導彈，從南韓仁川市甕津郡大延坪島外海上空，可以觀測到飛彈劃過上空所引起的航跡雲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻頻、挑釁不斷，繼24、25日連續兩晚向南韓空飄約600顆穢物氣球後，今（26）日清晨再度從平壤向東海（日本海）發射極超音速飛彈，該枚飛彈在飛行250公里後墜海，南韓軍方推測發射失敗。為此，南韓總統辦公室緊急召開會議；美軍則譴責北韓威脅地區穩定的行為。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓26日清晨5時30分從平壤一帶向東海（日本海）發射彈道飛彈，該枚飛彈在空中飛行約250公里。南韓軍方高層透露，研判北韓此次試射的飛彈為極超音速飛彈，然而試射結果卻以失敗告終。

距離北韓上一次發射彈道飛彈（5月30日）已經過近一個月。為此，南韓總統辦公室國家安保室第2次長印成煥緊急召開會議，由軍方匯報最新情況和應對方案。

針對北韓一連串的挑釁行動，掌管駐韓美軍的美軍印太司令部發表聲明嚴厲譴責，「我方已認知北韓發射彈道飛彈的行徑，目前正與南韓、日本等同盟取得緊密聯繫。美國政府嚴厲譴責，呼籲北韓立刻停止威脅地區安全的非法行徑。雖然評估認為北韓此次舉動並未對美國本土、同盟國構成立即性的威脅，但仍持續監控狀況。」

美軍印太司令部重申，美國對於南韓、日本的協防承諾堅若磐石。

美國國務院回應《韓聯社》置評要求，「美國譴責北韓再度發射彈道飛彈，此次試射和過去幾年來的彈道飛彈試射一樣，皆違反聯合國安理會多項決議，對鄰近國家構成威脅、弱化地區安全。美國將持續透過外交手段與北韓取得聯繫，呼籲北韓重回對話。」