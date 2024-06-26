駐日美軍「性侵未成年少女」遭起訴！外務省沒通知　沖繩政府氣炸

▲美國駐日漢森營（Camp Hansen）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣一名駐日美軍去年12月引誘一名日籍未成年少女至家中性侵得逞，少女報警後，沖繩縣警與美方進行聯合調查，那霸地方檢察廳最終在3月底以「猥褻誘拐」、「不同意性交」兩項罪名拘留該名美軍。不過，外務省在該名美軍被起訴後，未主動通知沖繩縣，直到當地政府於本月問起進度才告知，引發當地民眾不滿。

綜合外媒報導，美國沖繩縣一名25歲駐日美軍去年12月24日將一名未滿16歲的少女誘騙上車，帶到家中性侵得逞。少女報警後，沖繩縣警與美方進行聯合調查，於今年3月11日以「猥褻誘拐」、「不同意性交」對該名美軍進行不予拘留立案，那霸地方檢察廳3月27日以該兩項罪名起訴並拘留該名美軍。

據了解，這起案件將在7月12日於那霸地方法院首次開庭，但到6月25日為止，縣警、地方檢察官廳都未將此事通報地方政府。外務省則稱，他們是在地方檢察廳確認起訴前才掌握案情，並在3月27日確認起訴當天向美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）提出抗議。

外務省3月27日向美方提出抗議後，並未通知沖繩縣政府，直到本月25日沖繩縣主動詢問才得知詳情。

沖繩縣知事玉城丹尼（Denny Tamaki）批評外務省此舉破壞了雙方的信任關係，他也準備向美方提出抗議，「（這起事件）不僅給縣民帶來強烈不安，還踐踏女性的尊嚴，感到氣憤至極。」