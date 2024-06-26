台中、安平港郵輪掛零　港務公司曝明年1月日本高檔郵輪要來

▲航港局透露，明年1月日本高檔郵輪「海洋富士號」來台，停靠高雄、台中及基隆港。（圖／花蓮港務分公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後郵輪產業逐漸復甦，立委林俊憲今（26日）指出，據今年郵輪船期預報表，台灣7大港口台南安平港、台中港掛零，郵輪推動進度緩慢；立委李昆澤也指出，高雄郵輪靠港艘次及旅客人數都不及基隆港，要求港務公司積極推動招商。

台灣港務公司董事長李賢義表示，去年高雄港正式落成「高雄港旅運中心」，迎名勝世界壹號，今年至今已經有25艘次，8月後會來5艘次，明年1月日本高檔郵輪「海洋富士號」搭載國外觀光客，停靠高雄、台中及基隆港。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院交通委員會今日安排「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」專題報告，交通部與航港局、港務公司報告並備詢。

林俊憲表示，國際郵輪來台已經恢復疫情前的5成，到今年底可望達到7成，港務公司投資改善港口軟硬體，但安平港、台中港完全沒有郵輪停靠，安平港可以停靠大型郵輪，為什麼一艘都沒有？應增加誘因，吸引航商將台灣納入航程。

李昆澤說，高雄地理或觀光環境都非常適合發展郵輪觀光，盼高雄成為亞洲邁阿密，雖遭受疫情衝擊，現在逐漸恢復，但據統計，2023年基隆港靠港142艘、28萬8019人次，高雄港只有133艘、18萬574人次，遠不及基隆港。

對此李賢義說，港務公司積極到美國邁阿密招商，整個郵輪遊艇產業應要有主政單位，例如觀光署，結合航港局、地方政府一起來推進，目前已提供碇泊費免費，同一艘郵輪停航超過5次，460元旅客服務費也免收。