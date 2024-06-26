才6月而已「手機狂跳高溫警告」　他崩潰：今年特別熱！一票有感

▲原PO認為今年夏天特別熱。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣連日高溫熱得許多人都受不了，只想躲在室內吹冷氣，一名網友表示，感覺今年比以往都還要熱，現在才6月而已，房間內的溫度已經飆到34度以上，手機通知也一直出現高溫警告，即使開了電風扇，也跟暖爐一樣熱，貼文曝光，許多網友超有感，「前幾年沒今年熱，今年特別熱」。

有網友在PTT發文，「啥小天氣，有夠扯」，認為今年的天氣比以往任何一年都來得熱，現在才6月而已，房間的溫度就已經高達33至34度，「風扇開了還是跟烤爐一樣，超可怕的」，手機上的溫度警告也一直顯示過熱。

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原PO回想以前的夏天，認為今年的熱是之前從未有過的情況，也讓他對即將到來的7、8、9月感到擔憂，此外，他也對電費的上漲感到困擾，家人想省錢，禁止長時間開冷氣，「一直在那邊關，有夠煩燥」；天氣熱也影響食慾，「最近買晚餐完全不想吃什麼湯麵類的東西了，吃得滿頭汗，現在有多少人待在家裡可以接受不開冷氣的呀？」

貼文曝光，網友們紛紛表示，「下雨的話，台北很潮濕，離開冷氣房像是在潛水」、「熱啊熱啊，每年都會說一次，一年熱過一年」、「溫室效應一年只會比一年更熱，然後你各位繼續大量排放二氧化碳」、「跟我一樣，真的很佩服戶外工作的大哥們，下班也都直接去健身房吹冷氣了」、「以後會有類似霸王級寒流的名詞嗎，比如煉獄級酷暑」、「火力發電正常發揮，連颱風都進不來了」。

不過，也有人覺得還好，「前幾年也很熱，還不會下雨，晚上12點溫度30度，今年至少會下午後雷陣雨，真的好太多了」、「我還覺得今年沒往常熱，我一直到6月初才需要開到冷氣，今天感覺又不用開了，室內29度而已」、「我也覺得還好欸，今天在家睡覺睡了一整天也沒開冷氣，室內溫度大概29、30度。你那個溫度蠻嚇人的」。