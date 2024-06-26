遊艇禁「A點上B點下、購物」挨批阻礙觀光　航港局：修法擬放寬

▲遊艇法規限制多，航港局擬修法放寬。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣四面環海，遊艇產業蓬勃發展。民進黨立委林俊憲今（26日）指出，目前私人遊艇將近1500艘，相關法令卻很落伍，禁止A點上B點下、也禁止旅客購物，法規綁得很死，阻礙觀光發展。航港局長葉協隆說，船舶法修法草案已送交通部，排除不必要限制。交通部次長林國顯表示，會盡速完成修法。

立法院交通委員會今安排「智慧航安、智慧港灣相關計畫辦理情形」專題報告，林俊憲說，私人遊艇成長非常快，10年前約100艘，去年底已經有1444艘，但可以攬客的非自用遊艇卻只有278艘，因為法令落伍，限制遊艇經濟發展。

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林俊憲表示，依目前的規定，非自用遊艇限制採用包船方式經營，法規要求只能A點去A點回，從台南出發不能在高雄下、必須回到台南，而且禁載貨物，連遊艇載旅客到另一定點出遊時也不准旅客將訂的購物帶上船。

▲民進黨立委林俊憲批評，遊艇法規落伍，限制阻礙觀光發展。（圖／記者蔡亞樺攝）

對此葉協隆回應，非自用的遊艇的確是促進海洋經濟發展的重點，相關規定不明確也造成業者營運的困擾，研擬船舶法修正草案，促進多元彈性的經營型態，排除不必要的限制；林國顯允諾，儘快完成修法草案。

葉協隆會後表示，目前船舶法對於非自用遊艇思維比較是俱樂部型態，因此營運範圍比較限縮，透過修法打破規定，更有彈性停靠，因此納入此次修正草案，並且在6月4日送到交通部審議，後續盡速跟交通部溝通完成。