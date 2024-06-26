午後雷雨彈連下6天「降雨熱區曝」　高壓籠罩炎熱

▲今天仍是午後雷陣雨，雨區縮小，周五起降雨規模擴大，影響各地。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今（26日）指出，環境風向稍偏東南風，降雨熱區往台灣西側偏移，預估今天仍是午後雷陣雨天氣，明高壓增強，雨區縮小，但周五起降雨規模擴大，午後熱對流發展帶來雷陣雨影響各地，持續到下周一，沒下雨時相當炎熱。

歐宗學說，太平洋高壓勢力開始增強，整體降雨規模有縮減的趨勢，山區附近為主，雨量也有減少，但仍有局部短時強降雨。高溫天氣型態不變，沒有下雨時相當炎熱，普遍35至36度高溫，戶外長時間活動防曬及多喝水，避免熱傷害。

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他指出，明天高壓勢力持續增強，午後雷陣雨的範圍持續縮減、限縮在山區附，迎風面的東南部有局部短暫陣雨機會。周五到周六太平洋高壓減弱，環境轉為偏南風，迎風面南部偶有短暫陣雨，各地午後短暫陣雨或雷雨，降雨規模有再度擴大趨勢，可能影響中北部平地。

歐宗學表示，周日轉為西南風環境，水氣較多，迎風面中南部可能有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，早晚時段發生機率較高，午後各地有熱對流雲系發展帶來雷陣雨，類似的天氣型態持續到下周一。

他說，後續台灣仍受太平洋高壓勢力邊緣影響，環境風向轉為東南至偏東風，維持午後雷陣雨天氣，但降雨熱區往西半部偏移，大台北、東半部地區受影響的程度逐漸降低。預報有不確定性，要持續觀察，短期仍是高溫及午後雷陣雨的天氣。