馬文君向中央爭取76萬　助埔里國中女壘遠征加拿大U16賽事

▲立委馬文君爭取中央76萬元經費，助埔里國中女壘隊順利出國參賽。（圖／翻攝「南投縣埔里國中」粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

2024加拿大盃U16國際女壘邀請賽將於7月登場，埔里國中女壘隊今年首度獲邀參加，與來自全世界的女壘隊一決高下；因出國經費龐大，立委馬文君特向中央部會爭取76萬元補助，盼該隊能為國爭光，勇奪佳績。

馬文君在埔里國中女壘隊出國前，到練習場為選手們加油打氣；校長陳清濱說，女壘校隊於112學年度獲全國國中女壘比賽冠軍，於7月1日至7日將受邀遠赴加拿大素里市（Surrey）參加U16國際賽事，但全隊出國一趟約需200萬元，經費遠超出學生家長和學校的能力範圍。

所幸透過馬文君向中央爭取，教育部體育署、原民會、外交部、僑委會分別同意補助40萬、16萬、15萬和5萬元，總計76萬元，給予球隊出國經費相當大的挹注，再加上各界熱心贊助，終於克服萬難、將順利於6月29日凌晨搭乘班機出國比賽。

馬文君指出，南投是全國基層壘球運動的發展搖籃，埔里國中女壘隊成立30餘年以來，已獲16次全國聯賽冠軍，出征國際也揚威海外：去年杭州亞運中華女壘隊勇奪銅牌，出賽選手一大半都是自埔里國中畢業，南投縣堪稱壘球運動大縣，縣民也與有榮焉；她更期勉這次出國比賽的1、2年級的19位學生，雖然僅13、14歲，必須越級挑戰16歲級，但相信必能小兵立大功，為國爭光、奪得好成績。