去過歐洲「還會想在亞洲玩？」　過來人笑了：還是往日本跑

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

出國有預算、時間考量的話，大多台人首選是日韓泰越等鄰近國家，不過仍有人想一探歐洲的壯闊美景。就有網友表示，自己從沒去過歐洲，這輩子應該也很難有機會去，好奇有去過的人還會不會想在亞洲旅遊，「看過世界最頂的風景之後，還會想在亞洲玩嗎？」話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「去過歐洲之後會對亞洲旅遊無感嗎？」文中表示，他沒去過歐洲，這輩子大概也很難有機會去，想問去過的人，會不會覺得看過「世界最頂的風景」，之後就不想在亞洲旅遊了？

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看到貼文後，不少人紛紛點頭，「朋友去瑞士德國完都覺得日本沒啥」、「去完北歐之後，都覺得可能只有南極可以比」、「會啊！歐洲真的很推，現在每年都至少要去兩次。」

但大多網友紛紛表示，「不會，小舅子蜜月去德瑞，回來之後出國旅遊還是往日本跑」、「去過英國幻想破滅」、「不一樣，而且搭飛機真滴累，各有好玩的地方」、「你會吃了義大利麵就不想吃牛肉麵了嗎？」

還有人直呼，「很新鮮啊！但看久會疲乏，而且晚上超無聊」、「去歐洲你飲食也不一定習慣」、「不是每個人常常有這麼長的假吧？五天歐洲來回嗎」、「特色文化又不同」、「去哪個國家是看你付得起多少錢」、「風景的確歐洲比較驚艷，但是長途飛機+時差都很累人。」