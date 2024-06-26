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大陸 大陸焦點 特派現場

烏合麒麟「國際禁毒日」新作　夢魔「佛萊迪」成主角諷「美國夢」

▲大陸愛國網紅畫師「烏合麒麟」新作。（圖／翻攝微博）

▲大陸愛國網紅畫師「烏合麒麟」新作。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸愛國網紅漫畫家烏合麒麟團隊今（26）日「國際禁毒日」推出新畫作，以電影《半夜鬼上床》「夢魔」佛萊迪為主角，結合美國形象的「星條旗」，諷刺美國在毒品及藥物氾濫的情況下，只有未完成的「美國夢」。此外，中美「芬太尼」爭議、新疆棉爭議都被畫入作品中。

▲大陸愛國網紅畫師「烏合麒麟」新作。（圖／翻攝微博）

《中國歷史研究院》官方微博分析畫作稱，在破敗骯髒的牆面上，寫著一行英文「American Dr____」，這個Dr____是什麼？有可能是沒寫完的「American Dream（美國夢）」，也可能是「American Drug」，諷刺「美國毒藥」。

畫作的主角是美國知名恐怖電影《半夜鬼上床》的佛萊迪結合具有美國象徵意義的「山姆大叔」。在電影中，佛萊迪能隨意進入夢境中取人性命，他的力量源於人們的恐懼，戴上「山姆大叔」的星條帽，暗示在「美國夢」的背景下，美國政府如同佛萊迪一樣，讓民眾感到恐懼。

佛萊迪在畫中的形象骨瘦如柴，手臂上的止血帶和針孔，顯示出這是一名「吸毒者」，他手指上的尖爪替換成注射器，一旁的點滴架上掛的是對大陸採取的「芬太尼制裁法案」，藉此反擊美國把「芬太尼」的議題歸咎於大陸官方。

此外，新疆棉爭議的「吹哨者」澳籍華人作家許秀中、華為手機和禁錮孟晚舟的電子腳鐐也都出現在點滴架上。

▲大陸愛國網紅畫師「烏合麒麟」新作。（圖／翻攝微博）

在畫面的景深處，破裂的玻璃窗戶恰巧成為美國星條旗的形象，窗下站著一個已經變為白骨的「自由女神像」，女神的火炬變成了一個巨型針筒，窗下成堆的毒品，諷刺著美國的衰敗。

據了解，烏合麒麟團隊是大陸知名的愛國插畫畫師，在中美或中外爭議議題時，都會利用漫畫式的插畫嘲諷對方，藉此宣達大陸立場，受到大陸網友追捧。

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