3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布　恐終身監禁

▲柬埔寨警方破獲145公斤毒品案！3台灣人恐被判終身監禁。（圖／翻攝FRESH NEWS）

記者邱晟軒／綜合報導

柬埔寨警方近日破獲一起重大毒品案件，繳獲145公斤毒品，並逮捕5名涉案嫌犯，其中包括3名台灣人、1名中國大陸人、1名日本人。柬當局24日以販賣毒品和洗錢罪起訴5人，若罪名成立，將面臨終身監禁。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨警方近日偵破一起以台灣人為首的販毒集團，前後逮捕1名中國大陸人、3名台灣人和1名日本文，繳獲145公斤毒品，多數為K他命。

▲柬埔寨警方破獲145公斤毒品案，多數為K他命。（圖／翻攝FRESH NEWS）

5名被告分別為來自中國大陸的 FAN YUAN KUEI（26歲）；3人來自台灣，分為ANG CHENG JUN（20歲）、HSU CHENG HAO（32歲）和HUANG HEIAN（35歲）。另一名被告為72歲日本籍男子NOMORA SOKICHI。

根據金邊市警察局局長尊那林上將的說法，警方接獲線報後展開調查，發現這個以台灣人為首的販毒集團在金邊及多個省份活躍。鎖定目標後，警方於16日晚間10時30分在金邊市水淨華區的一處小區展開抓捕行動，首先逮捕了一名26歲的中國大陸人，並在現場繳獲3公斤氯胺酮毒品。

經過深入調查，警方於17日下午2時在水淨華區的另一處小區再次行動，逮捕了另外4名嫌犯，包括3名台灣人和1名日本人。隨後，警方進一步延伸調查，並在其他三個不同地點搜查，總共再繳獲142公斤氯胺酮。

▼本月17日，柬警方突查水淨華區的另一處小區，當場逮捕3名台灣人和1名日本人。（圖／翻攝柬中時報）