駐美大使俞大㵢遭爆濫花公帑　外交部：依規辦理虛心接受意見

▲駐美代表俞大㵢。（資料照／駐美國台北經濟文化代表處）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，官邸消耗品都報公帳，還放任太太把外交官當下人使喚，上任半年就花了800萬元。外交部今（25日）回應，相關採購均因家具、設備已超過使用年限，年久失修或損壞，加上美國疫情後通膨嚴重，反映在購買價格上，採購均依政府規定辦理，另外，外交部將虛心接受各界意見，持續檢討精進。

《鏡週刊》引述不具名外交體系人士說法指，俞大㵢接任駐美代表半年就巧立名目亂花錢，以公務之名購買奢侈品，光是官邸就花了800萬元台幣，包括近百萬元的手工沙發、20多萬元的床、藍芽喇叭、咖啡機甚至還有21萬元的地毯。

據報載，俞大㵢夫婦在官邸所有開銷，包括牙刷、沐浴乳等明文規定不能申報的消耗品，都要求以「客用」為由報公帳，今年3月副總統蕭美琴以私人行程赴美收拾行李時，依規定不得用公帑，但俞還以副總統的名義報帳，大肆採購名牌毛巾、進口礦泉水。

報導指稱，俞大㵢爭議最大的，是以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克Cadillac館長座車，但使館車輛兩年多才剛換，不到8年使用期限，最終遭外交部會計部門擋下。

對此，外交部發言人劉永健今天上午在例行記者會應詢說明，經外交部了解，俞大㵢從去年12月抵任後，換購或採購的辦公室及職務宿舍用品，相關採購均因家具、設備已超過使用年限，年久失修或損壞，並配合館長職務宿舍具有經辦會客、宴客等公務需求及整體搭配需要，又因疫情後美國物價通膨嚴重，以及人工成本飛漲，皆反映在購買價格上，而此次採購均依政府相關規定與程序辦理。

劉永健說，俞大㵢從去年銜命駐美以來，戮力推動台美各項事務，有關駐外館處相關採購規範，若有與時俱進、以求嚴謹完備之處，外交部及駐外館處將虛心接受各界意見，持續檢討精進。