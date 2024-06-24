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首場治安會報聚焦打詐＆反毒　卓榮泰：2個月內看到成效

▲▼行政院長卓榮泰今（24日）首度主持「行政院113年第3次治安會報」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰主持「行政院113年第3次治安會報」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長卓榮泰今（24日）首度主持「行政院113年第3次治安會報」，他表示，目前詐欺犯罪仍處於高發階段，請治安團隊加強「上游清源、下游清淤」，也請警政署針對吸收少年犯罪的詐欺犯罪集團或黑道幫派分子加強查緝，此外，幫派集團利用毒品吸收、操控少年進行犯罪等連鎖效應，務必將謀財害命的幫派犯罪列為重點打擊對象，同時要求，要在未來2個月看見具體執行成效。

卓榮泰強調，治安好壞不僅攸關人民日常生活，也影響國家經濟發展與國際形象，若無法有效迅速地防制詐騙、金融詐欺行為或遏止毒品流竄，將使外資對於投資臺灣產生疑慮。

卓並表示，目前行政團隊正積極與立法院合力通過「打詐新四法」，也推動《消防法》職安專章修正，行政院將持續在各項資源提供即時支援，也請第一線執勤同仁為國人生活安全及國家長遠經濟發展把關，務必對犯罪做到百分百零容忍，讓人民對政府更有信心。

針對內政部警政署「當前治安趨勢與策進作為」報告，卓榮泰表示，黑道、洗錢、槍械、毒品、詐騙是民眾關注的治安議題，其中又以詐騙最為猖狂嚴重，近年政府已推動多項修法，並整合跨部會力量因應圍堵，已展現初步成效，但詐欺犯罪仍處於高發階段，請所有治安團隊務必通力合作，加強「上游清源、下游清淤」，減少民眾受騙並掃除詐欺集團。

此外，卓榮泰補充，警政署針對五打工作，運用流行病學鐵三角模式，意即病原、宿主及溫床，提出打擊犯罪、預防被害及阻斷犯罪環境的圍堵措施，請治安團隊落實執行，以行動拚治安。

有關警政署「預防兒童及少年犯罪方案工作」報告，卓榮泰表示，近10年少年犯罪人口率呈現上升趨勢，其中涉詐人數增幅位居第三，研判應是遭犯罪集團吸收利用，擔任車手或收簿手等角色，請警政署針對吸收少年犯罪的詐欺犯罪集團或黑道幫派分子加強查緝，從源頭打擊，減少少年犯罪發生；此外，自今年6月開始的「全國同步查緝車手專案行動」應持續延伸，避免歹徒在專案行動結束後伺機再起。

卓榮泰強調，除詐欺之外，他也相當重視校園毒品問題，幫派集團利用毒品吸收、操控少年進行犯罪等連鎖效應，請相關部會務必將謀財害命的幫派犯罪列為重點打擊對象之一。

另為營造優質成長環境，卓榮泰補充，行政院將推動修正「預防兒童及少年犯罪方案」，預計於2025年至2028年投入經費約87億元，積極預防及減少兒少犯罪行為，請內政部、教育部、法務部及衛生福利部等相關部會，強化跨領域橫向聯繫，共同建立完善的輔導網絡機制，並定期檢視各項指標及工作推動情形，展現政府保障兒少身心健康發展的決心。

卓榮泰強調，他已在上周行政院會期勉各部會，未來2個月是政府檢視工作成效的重要期程，希望在「行動101策略」目標當中，持續展開新一波強力打擊詐欺、毒品及掃黑等工作，而執行此工作需要決心、毅力、人力及各項後勤支援，行政院定將全力提供相關支援，也請各部會擬定最精密的計畫，除惡務盡、掃除幫派集團，方能有效遏止詐欺、防制毒品，衷心期盼在未來2個月能看見具體執行成效。

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