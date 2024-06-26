高雄飆39.8度「南部熱到紫爆」　午後雷陣雨炸全台

記者蔡亞樺／台北報導

全台炎熱，中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今(26日)上午10時14分出現39.8度極端高溫，氣象署指出，今、明兩天溫度最高，特別是今天南部高溫37度以上，未來一周午後雷陣雨3階段變化，又急又大還可能下到晚上，特別注意。

▲未來一周晴朗炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。（圖／資料照）

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氣象署預報員徐仲毅說，未來一周仍是天氣晴朗炎熱、午後雷陣雨的型態，氣溫比較高，要多補充水分，預防中暑、熱傷害，午後雷陣雨持續到晚上，山區活動注意突如其來的午後雨勢、雷擊及強陣風。

他表示，目前滯留鋒面從日本一直延伸到長江流域、華南一帶，鋒面已經北抬到長江流域，台灣附近受到太平洋高壓勢力的影響，所以是晴朗炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態。

▲高溫預測 。（圖／氣象署提供）

徐仲毅指出，今、明兩天溫度相對較高，普遍32至35度，西半部高溫可以來到36度，甚至南部37度以上高溫發生的機會，東半部約32至34度，但花東縱谷溫度可能比較高。

降雨方面，徐仲毅表示，未來一周午後雷陣雨3階段變化，和太平洋高壓強度、盛行風向不同而有所改變。周五之前，環境風場盛行東南風，中南部、桃園以北的平地，比較好發午後雷陣雨，大雨區域比較集中在山區。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周六至下周一環境變成南風到西南風，因為高壓稍微東退，各地山區、接近山區平地慎防午後雷陣雨。到了下周二逐漸轉為東南風，午後雷陣雨區域在中部以北、山區、接近山區的平地。

此外，徐仲毅表示，周五之前東南部和恆春半島，留意熱對流自海面移入，有局部降雨現象，不限於午後。周六至下周一，中南部偶爾會有零星下雨現象，下周二之後東南部、恆春半島留意熱對流，也有零星降雨。