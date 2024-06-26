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全台熱炸「會帶什麼涼感小物出門？」　網推2物：真的比較不熱

▲▼夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,台北市,信義區,路上行人。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台熱爆彷彿「燒番薯」，就有網友表示，這種可怕的天氣，他出門都會準備涼感濕紙巾、小電風扇，曾試過涼感噴霧，但覺得不是很中意。最近他想買看看涼感衣、涼感褲，希望上下班等車時可以更舒適，「這樣熱的天氣，大家會帶哪些涼感小物出門？」

這位網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊「天氣熱出門會帶哪些必備的涼感小物？」平時都搭大眾交通工具，有時錯過車，都要等一段時間，「所以最近這種可怕的天氣，除了涼感濕紙巾外，小電風扇也是直接掛在手上。」

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原PO說，以前他試過涼感噴霧，但發現噴下去會涼到很不舒服，後來就沒再買過。最近則萌生想買涼感衣或涼感褲的想法，「試試看上、下班的路上，可以不要熱到很不舒服。」最後好奇，其他人會帶什麼涼感小物出門？

貼文引來不少人分享自己的降溫妙招，「買冰水」、「認真，涼感濕紙巾放在額頭即可」、「掛在脖子上的電風扇」、「毛巾用水擦臉脖子身體兩遍」、「出門前擦痱子粉」、「隨身電扇～現在有那種製冷的小風扇，還真的挺涼快的，可以試試看」、「超愛涼感噴霧，之前辦公室位置吹不到冷氣時噴了一整天都不會熱還會微微發抖xD」。

其中，比較多人推的有涼感巾、涼感褲，「日本出的涼感頸巾好用」、「涼感褲有差」、「冰涼巾，騎機車跑外勤真的有差」、「肥肥覺得涼感褲真的比較不熱」。還有網友直呼，「應該帶什麼小物都沒用XD」、「不要出門」、「盡量不出門」、「不出門」。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡曾分享夏日消暑小撇步，泡冰水、使用循環式冷毛巾，或把衣服噴濕，透過體表水分蒸發帶走熱量。對於戶外工作者，除了要帶足夠的水外，也可以穿冷卻背心，或者在脖子等處披涼感毛巾，同樣可幫助降溫。

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