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夏天吃烤鮮蚵狂烙賽！男1天腹瀉7次拉血便　6人食物中毒住院

▲▼大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主任醫師賴大豊提醒民眾，高溫吃海鮮更要注意 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主任醫師賴大豊提醒民眾，高溫吃海鮮更要注意 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

入夏後天氣持續高溫，飲食要特別注視食物是否有腐壞，避免吃壞肚子或食物中毒。台中有一名男子上周約朋友一起到一家熱炒店用餐，還自行烤生蚵、吃海鮮，事後卻出現腹瀉、腹痛、噁心，一天至少拉了7次肚子，緊急到大甲李綜合醫院急診，檢查後疑似是感染性的食物中毒住院治療，沒多久同行友人也出現類似症狀，總共6人相繼住院，醫院驚覺事態嚴重，趕緊通報衛生局，幸好患者經治療已陸續返家。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主任醫師賴大豊表示，一名林姓男子18日上午因為身體不適到急診就醫，身體相當虛弱，自述不斷拉肚子、還伴隨腹痛、噁心，檢查後身體發炎指數過高，還有血便，詢問飲食狀況，林男才想到前2天跟朋友去吃熱炒、海鮮，烤鮮蚵吃到飽，研判吃到不新鮮或沒烤熟的海鮮導致，疑似感染腸炎弧菌的食物中毒。

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林男住院後隔天一大早，他的2名朋友也陸續到醫院就診，而且病情與林男一樣，也立刻住院治療。大甲李綜合醫院的護理人員相當機警，發現他們是朋友關係，又在同一家餐廳吃飯，擔心食物中毒恐會擴大，馬上通報衛生局，進一步詢問，發現他們每個人除了吃熱炒，還自行烤鮮蚵吃。

▲▼大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主任醫師賴大豊提醒民眾，高溫吃海鮮更要注意 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

由於3人當時在用餐時，巧遇親戚，於是林男在住院期間，打電話給對方，沒想到，親戚也有出現相同症狀，不停地腹瀉，相互詢問當天用餐菜色，熱炒吃得都不同，唯一的共同點便是吃烤鮮蚵，只是對方是年紀較長的長輩，不知道食物中毒，情況持續好幾天都沒改善，21日也到醫院就診，經過抗生素的治療，總共6人皆已經平安出院返家。

賴大豊強調：「天氣熱最怕吃到不新鮮的海鮮，更要注意食品衛生。」感染性的常見的食物中毒，包括腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等，其中，最常見的腸炎弧菌，是吃下沒煮熟的海鮮導致，潛伏期約4至90小時，平均約17小時，感染後常見的症狀，會出現腹瀉、腹痛或伴隨發燒、頭痛、噁心、嘔吐，少數有血便，比較輕微則會自行康復。這次中毒最先住院的患者，病況較為嚴重，檢驗出大便潛血反應，給予點滴補充水分，還用抗生素治療，住院了4天才康復返家。

賴大豊說，腸炎弧菌不耐熱，經過高溫烹煮即會被殺滅，建議在食用前充分煮熟才能預防。不過，最近天氣炎熱，高溫熱到讓人受不了，海鮮等食物保存不易更容易孳生細菌，如果鮮蚵沒有低溫保存，尤其放在高溫30多度的環境下，很容易就腐壞，提醒民眾在大啖海鮮前，除了要注意食材本身的鮮新度，也要煮熟後再吃，才能避免腸炎弧菌食物中毒。

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