預報「5895等高線」包圍台灣！賈新興示警：最高溫出現在明天

▲各地高溫炎熱難耐。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣依舊是高溫炎熱、午後雷陣雨的型態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（26日）在臉書表示，周五前太平洋高壓偏強，之後北抬，假設都是在雲量偏少的情況下，初步研判最高溫出現在明天6月27日。

賈新興在臉書PO出歐洲模式預測5895等高線圖和過去台北站出現高溫比較，2020年7月24日台北站出現39.7度，2013年8月8日39.3度、2020年7月19日39度，他初步研判最高溫出現在明天，台北站高溫會來到幾度，大家可以來留言。

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▲賈新興預估最高溫出現在6月27日。（圖／翻攝賈新興臉書）

降雨方面，賈新興表示，明天至周五，午後台南以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六清晨台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後嘉義以北有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。周日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一清晨，台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投彰化以北有局部短暫陣雨，南部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。下周二午後，南投、彰化以北及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區及花東山區亦有零星短暫雨。

他說，下周三至下周四，清晨恆春半島沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及花東有局部短暫雨，北部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。下周五午後，嘉義以南有局部短暫雨，山區亦有零星短暫陣雨。