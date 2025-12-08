　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓棒球教頭柳仲逸家醜延燒！女方父控「遭勒索40億」：還被前夫家暴

▲▼ 第三屆世界12強賽事「台灣棒球真的變了！」柳仲逸驚嘆。（圖／記者湯興漢攝）

▲柳仲逸曾經驚嘆，「台灣棒球真的變了」。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓棒球國家代表隊前總教練柳仲逸日前投書國會留言板，控訴34歲前媳婦A某任教高中時，竟與男學生多次出入飯店「發生不當性關係」，還曾帶著僅1歲的幼子同行。事件曝光後，前媳婦的父親、企業家A某親上火線反擊，強調女兒與學生並無不當關係，且反被前女婿以「向媒體爆料」為由勒索40億韓元，甚至還曾遭家暴。

根據《韓聯社》，柳仲逸4日透過國會「國民同意請願留言板」發文，稱前媳婦A某任教期間，與一名高中3年級男學生B某在首爾、仁川、京畿道等多間飯店「激情愛愛」，行為疑似涉及虐童，因為1歲幼童也被帶往現場。他痛批司法機關此前以「證據不足」為由作出不起訴處分，讓家人深受傷害，並憂心女方準備重返教職。

柳仲逸的兒子、即A某前夫柳某，則聲稱向司法機關提交多項證據，包括飯店監視器畫面、A某與男學生親密互動影像、飯店訂房紀錄、Cosplay服裝購買明細及DNA鑑定報告等。他指控，A某與男學生自2023年8月起至2024年1月，多次在飯店過夜，而僅1歲的男童也曾被迫帶往現場。

▲▼柳某曝光，前妻和男學生抱著兒子出入飯店的監視器畫面。（圖／翻攝自韓民族新聞）

▲柳某曝光，前妻和男學生抱著兒子出入飯店的監視器畫面。（圖／翻攝自韓民族新聞）

不過，前媳婦的父親A某5日接受《韓聯社》專訪時，全面推翻柳家指控。他表示，女兒與學生「從未發生不當關係」，反倒是前女婿柳某持續以「爆料媒體」、「提起國民請願」為威脅，向他要求40億韓元（近新台幣8494萬元），甚至已因「恐嚇未遂」遭法院裁定處以300萬韓元罰金的約式命令。

A某提出資料指控，柳某去年因要求前妻娘家支付包括公寓共有份額移轉、每月500萬韓元養育費、20億韓元精神賠償等合計40億韓元，被檢方移送審理，最終遭法院裁罰。他表示，「女兒的離婚判決後，6000萬韓元的精神賠償金我們隔天就付清，但柳某另行提出40億韓元要求，還要我們同意放棄孩子親權，談判因此破裂。」

他也強調，外界認為的「女教師與學生在五星級酒店幽會」其實是誤解。A某說，女兒任教的學校並非一般高中，而是學生較常集體活動的環境，女兒多次與多名學生一同入住飯店、點房內餐點、拍照玩樂，照片也曾被學生公開上傳社群平台。

▼柳仲逸的前媳婦控訴，曾遭到前夫柳某當著孩子面前家暴。

他並指出，其中一次女兒確實與學生入住飯店，但那是因該名學生隔天要參加大學入學面試、希望住在考場附近，且女兒有帶著年幼兒子，因此「特地付費加訂簡易床，兩人分床而睡」。

至於外流的DNA鑑定報告，A某也反駁稱，那是前女婿柳某在事件一年後才委託民間機構進行，可信度存疑。此外，前女婿甚至曾向多名學生「以提供金錢為誘因」收集DNA樣本，行為相當反常。

A某還透露，女兒曾遭柳某家暴，「去年女兒到大邱看孩子時，前女婿竟在孩子面前動手，後來被法院判處200萬韓元罰金，目前案件已進入最高法院審理。」

他強調，檢警已對娘家與男學生手機進行定位調查、通話紀錄比對等調查，但仍認定「無證據、不構成犯罪」，因此做出不起訴處分。他也指出，女兒並沒有打算復職教職，「我親口告訴她，別再當教師，她已經在其他公司上班並準備會計師考試。」

►韓棒球教頭柳仲逸崩潰！怒控媳「飯店激戰男學生」　1歲孫目睹現場

12/06 全台詐欺最新數據

