搭飛機外套放哪？空服員揭「頭頂置物櫃」噁到想吐　放這最安全

▲ 不少乘客會將外套塞進頭頂置物櫃中。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

搭機時厚重外套該放哪裡？一名資深空服員揭露乘客常犯的錯誤，竟是將外套塞進頭頂置物櫃，原來這個看似合理的舉動，實際上可能引發班機延誤危機。

空服員馬什欽斯基（Mateusz Maszczynski）向航空新聞網Paddle Your Own Kanoo透露，許多旅客登機後習慣將外套放進頭頂行李艙，但這個動作令他們相當困擾。

他說明，「問題在於當所有乘客都把外套塞進頭頂置物櫃時，可能就沒有足夠空間放手提行李」，而這種情形可能導致乘客不滿、情緒失控，甚至可能因必須重新擺放行李導致班機延誤。

此外還有衛生考量，馬什欽斯基坦言，頭頂置物櫃往往「髒得嚇人」，因經常接觸各種行李箱輪子和物品，容易累積地面細菌。他直言，「光是想到要把外套放進頭頂置物櫃，就讓我覺得噁心。」

馬什欽斯基建議，乘客可將外套壓縮後塞進隨身行李箱，或裝進小袋子放在腳邊，甚至直接當作毯子使用。他強調，過去頭頂置物櫃可用來放帽子和外套，但現今已專門用於放置手提行李。

旅遊保險公司AllClear今年調查顯示，多達7成英國乘客承認在飛行中有過不衛生行為，座椅後方置物袋更是細菌溫床。一名前空服員透露，他甚至曾發現有乘客將髒尿布或嘔吐袋丟在置物袋裡，呼籲旅客盡量將零食放在可密封容器內，且使用置物袋後務必記得洗手。