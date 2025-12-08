陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

▲中方商務部強調，希望德國及歐洲汽車工業協會推動盡快妥善解決電動汽車反補貼案。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激近日先後與德國汽車工業協會主席穆勒、歐洲汽車工業協會主席兼奔馳集團董事長康林松進行視訊會談。中方強調，希望德國及歐洲汽車工業協會推動盡快妥善解決電動汽車反補貼案，盼透過對話為全球汽車供應鏈穩定「降溫止血」。德方並明確表態，反對歐盟對大陸電動車加徵反補貼稅，期待以務實方式尋求解方。

大陸官媒《新華社》今（8）日報導透露，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，分別與德國汽車工業協會主席穆勒及歐洲汽車工業協會主席、奔馳集團董事長康林松舉行視頻會談。雙方就中德和中歐汽車產業和供應鏈合作交換意見。

凌激表示，中歐汽車產業深度融合。歡迎歐洲車企繼續投資中國，與中方合作夥伴共同推動全球汽車產業綠色和智能化發展。希望德國及歐洲汽車工業協會繼續發揮自身影響力，推動歐委會與中方相向而行，盡快妥善解決電動汽車反補貼案。

凌激應詢介紹了安世半導體的有關情況，並強調，造成全球半導體供應鏈混亂的根源在荷方。「中方始終本著負責任態度，及時採取出口許可豁免措施，盡最大努力減少對汽車產業不利影響。希望德國及歐洲汽車工業協會發揮積極作用，推動安世半導體盡快找到穩定全球供應鏈的解決方案。」

穆勒表示，德中汽車產業合作成果豐碩，德國車企持續加大在華投入，深化與中方夥伴戰略合作。「德國汽車工業協會反對歐盟對華電動汽車徵收反補貼稅，高度關注安世半導體問題進展，期待企業通過對話解決內部糾紛。」

康林松表示，近年來包括奔馳在內的歐洲車企不斷提高本地化水平，深度融入中國汽車產供鏈發展，以實現「在中國、為全球」戰略。期待歐中雙方以務實態度尋找電動汽車反補貼案解決方案，加強歐中產供鏈合作，為雙方汽車產業合作營造良好氛圍。