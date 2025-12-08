　
地方 地方焦點

南迴驛維護與營運狀況　台東縣府澄清：經費透明服務穩定推進

▲台東縣府說明「南迴驛」維護與營運狀況。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府說明「南迴驛」維護與營運狀況。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對近日台東縣議會審查115年度總預算期間，部分議員關注南迴驛營運情形及相關預算編列，並有媒體引用「縣府每年倒貼250萬元維護費」及「業者營運每況愈下」等說法，台東縣政府農業處8日表示，相關說法與實際情況並不相符。縣府強調，南迴驛經費運用透明，服務精進作業持續推動，呼籲外界勿以偏概全。

縣府指出，大武之心南迴驛由建物、停車場及公共設施多個區域組成，營運權責依委外契約，由縣府與業者分別負責。其中，委外廠商負責商業營運區及廁所清潔，戶外走道、行政空間、停車場（含植栽）及鄰接漁港的公共設施，則由縣府管理。

每年約250萬元的維護費用，主要支應公共設施與周邊環境維運人力、水電及房屋稅等必要支出，均為維持場域正常運作所需。縣府並說明，相關經費來源全數來自委外廠商繳納之租金與權利金收入提撥，並非縣府額外支出，也不存在所謂「倒貼養護」的情況，外界說法易造成誤解。

在營運面上，農業處表示，目前委外業者持續營運，並依據縣府建議調整策略，同時推動招商作業，目前已有多家知名伴手禮品牌陸續進駐，可望提升場館吸引力與營運效益。

另外，縣府也同步推動南迴驛周邊交通動線優化與地標指引改善計畫，相關工程預估於明年初陸續啟動。屆時將有助於提升遊客停留意願，帶動地方觀光及消費潛力，強化南迴驛整體服務品質與旅遊價值。

台東縣政府表示，未來將持續強化南迴驛及周邊整體環境，提供更完善的休憩與旅遊體驗，並以更高品質的服務展現台東觀光特色。

114年全國中小學客家藝文競賽總決賽於12月6日在高雄市舉行，吸引來自全國22縣市、72所學校、86支代表隊、近1,500位師生齊聚參與。代表東區的台東縣關山國小與大坡國小以流利客語、創意舞台呈現與扎實表現脫穎而出，分別獲得國小高年級戲劇表演類及國小低年級歌唱表演類第3名。

關鍵字：

南迴驛營運台東

