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熱暈了！老翁看完診「找不到車還中暑」　警大太陽下助尋回愛車

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼劉姓老翁疑似熱暈了，看完診卻忘記車停哪裡了，員警大太陽下幫忙尋獲，老翁感謝員警幫忙。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名80歲的劉姓老翁，上周前往台中市東勢區診所看醫生，看完診後找不到自己的汽車了，立即向警方求援，東勢分駐所警員羅婉慈、林齊恩接獲報案後，先調閱路口監視器車行紀錄，發現老翁將車開進東勢區之後就沒有新的車行紀錄，所以汽車應該還在診所附近，警方頂著豔陽天、炙熱高溫，沿著東勢區豐勢路大範圍尋找，果然在東勢區中興街口看到老翁的汽車，趕緊請老翁查看，確定是他的汽車，讓這場尋車記落幕。

警方發現，汽車位子與老翁描述地點相差甚遠，也著實令警方哭笑不得。對於警方耐高溫尋找汽車，劉姓老翁表達萬分感謝，在與老翁對話過程中，警員發現老翁疑似中暑狀況，趕緊提供水瓶予老翁，並告知老翁因其狀況疑似不佳，可以協助聯絡家屬，透過老翁提供之電話，成功聯絡家屬並告知狀況，家屬對於警方協助表示感謝。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，地方治安需要大家維護，保護好自身財務更是上上策，不要給宵小製造犯案的機會。另外貼心提醒，警方時常遇到民眾表示忘記汽機車停放位置，提醒家屬應時刻注意家中長者狀況，若有此狀況應盡量避免長者獨自駕車出門。萬幸此次事件經由警方協助，才能有個完美結局。

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