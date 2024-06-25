快訊／楊梅天成醫院爆偷拍！健檢中心廁所裝針孔　變態職員慘了

▲楊梅區天成醫院外觀。（圖／翻攝自googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅天成醫院健檢中心驚爆「攝狼」！多名醫院職員如廁時察覺廁所角落常出現不明亮點，質疑遭偷拍果真發現針孔攝影機，憤而揪出竟是葉姓同事所為，警方據報後到場蒐證查出至少有6人受害；桃園地院法官審理時，葉男坦承犯行，法官審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，38歲的葉姓男子在桃園市楊梅天成醫院任職，於去年7月7日起至今年1月12日止，被察覺於醫院健檢中心辦公室內廁所，偷裝針孔攝影機偷拍他人身體隱私部位，後因醫院同事驚覺廁所內拖把、鐵架常出現不明亮點，仔細查看發現被安裝針孔攝影機才驚覺被偷拍，憤而報警處理，楊梅警方持檢方核發搜索票循線查出是葉男所為，並查扣手機、筆電等證物，檢警查出其中至少6人受害，檢方偵結依妨害性隱私及不實性影像案件，向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，葉男坦承犯行不諱，6名被害人則指證歷歷，法官根據檢警提供扣案手機2支、筆電及被告偷拍影片與照片擷圖佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告與告訴人等均為同事，僅為滿足一己私慾，竟在辦公室廁所安裝針孔攝影機，竊錄告訴人之身體隱私部位，顯不尊重告訴人等之性隱私，顯非一時衝動而偶發犯行，造成告訴人身心受創並影響工作，惟念其犯後坦認犯行，參酌檢察官聲請簡易判決處刑之量刑意見，法官審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，本案仍可上訴。