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新化白骨案！氣女友劈腿「痛扁丟山區」害她慘死　2惡男判無期

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，緝獲涉案2名王姓犯嫌，依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地院國民法官認定王澤濬2人有不確定殺人犯意，依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／ETtoday資料照）

記者林東良／台南報導

發生於2022年6月間，男子王澤濬不滿女友在交往期間劈腿，由友人王元平將被害人約出來談判，王澤濬在電話中與被害人發生口角後，王澤濬電話指使王元平用撞球桿朝被害人腿部毆打，導致她癱軟倒地，再將被害人棄置山區，讓她自生自滅直成為白骨。國民法官認定王澤濬2人有不確定殺人犯意，依共同殺人罪，兩人判處無期徒刑，褫奪公權終身。

國民法官法庭判決資料指出，被害王澤濬與被害人為情侶，曾同居而具有家庭暴力法之家庭成員關係。王澤濬因為認為被害人於交往期間劈腿心生不滿，而與被告王元平討論要將被害人約出來談判，王元平於2022年6月5日使用Messenger訊息功能，假意邀約被害人來台南遊玩。王元平於同日駕駛自用小客貨車前往台中，將被害人載往新化區住處附近山區。

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，緝獲涉案2名王姓犯嫌，依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王澤濬指使王元平動手毆死前女友棄屍山區。（圖／ETtoday資料照）

抵達後王元平以視訊通話功能撥打給王澤濬，由王澤濬與被害人通話，2人發生口角後，王澤濬要求王元平幫忙教訓女友，王元平答應後要求被害人交出手機，並自後車廂拿出撞球桿先朝被害人腿部毆打致癱軟倒地，又繼續用撞球桿持續毆打被害人。

王元平聯絡王澤濬，讓王澤濬透過視訊也看見現場狀況，並詢問王澤濬如何處置？王澤濬與王元平都知道被害人已無自救能力，王澤濬指示王元平將被害人獨留於荒野，王元平即駕駛自用小客貨車離去，也將被害人手機帶走。隔日王元平返回現場查看，被害人仍倒臥於原地且氣息尚存後，將此情況告知王澤濬，2人決意將被害人留在原地，導致被害人死亡。直到於2022年7月12日，鄰地之地主經過該地點發現有白骨而報警處理。

國民法官法庭認為，依據被告王澤濬、王元平的說法及證據，可以認定被告王元平用撞球桿毆打被害人，造成被害人負傷倒地、無法移動後，被告王元平在當下及隔日都有用手機以視訊的方式，讓被告王澤濬查看被害人的情況，被告2人在知道被害人無法求救，又不提供任何可以救助的機會下，仍共同決意將被害人丟在原地，放任被害人死亡，所以被告2人有不確定的殺人犯意聯絡與行為分擔。

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，緝獲涉案2名王姓犯嫌，依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方帶兇嫌（穿藍衣）回命案現場查證釐清案情。（圖／ETtoday資料照）

國民法官法庭認定被告王元平雖然有輕度智能障礙，但兇案發生時意識清楚有邏輯，知道是非觀念、評估利害得失，可預知發展結果，有一般生活能力及推理力，具判斷能力，未達減刑狀態。且從本案發生的歷程觀察，及被告王元平的說法，選擇不報警的理由是怕自己要坐牢，國民法官法庭再參考其在審理時的應對及表現等等，認為被告王元平本案並無因為智能障礙的情形，影響他辨識能力、控制能力，綜上所述，被告王元平並沒有刑法第19條減刑的適用。

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，緝獲涉案2名王姓犯嫌，依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法官認為王澤濬2人均無悔意，判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／ETtoday資料照）

國民法官認為被告2人都清楚知道被害人負傷倒地無法行動，且手機已經被收走，處在孤立無援、沒有求救機會的情況下，仍一同決意將被害人丟在人煙罕至的地方，導致被害人發生死亡的結果，被害人在人生最後的時間孤獨一人面對生命的黑暗，身心都承受一般人難以想像的恐懼與痛苦，最終在斷絕求救可能的絕望中死去，客死異鄉曝屍荒野，可見被告2人本案犯案手段非常殘忍，侵害生命法益的情節重大，也帶給家屬無可磨滅的巨大傷痛，家庭喪失精神寄託從此破碎。

被告2人在法院的審理過程中，並沒有坦然面對自己的過錯，絲毫感受不到被告2人誠心悔改，他們對被害人生命消逝的結果仍抱持著漠視、漠然，與我無關的態度，除掩飾狡辯，也從來沒有主動向家屬表示過歉意、賠償損害，國民法官法庭感受不到2人有一絲悔意，認為被告2人均應判處無期徒刑，褫奪公權終身。本案得上訴。

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