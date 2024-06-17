女罹漸凍症「不想連累家人」　悶死2歲女兒再自戕被起訴

▲台北郭姓女子得知罹患漸凍人症，擔心基因遺傳，把2歲女兒悶死後自戕。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市郭姓女子去年得知自己罹患漸凍人症，無法走出負面情緒，擔心疾病遺傳給下一代，趁著丈夫去吃喜酒時，親手將女兒悶死，再拿刀自戕，丈夫回家看到妻女倒臥血泊，嚇得打119求救，最後郭女被救回來，年僅2歲的女兒則回天乏術，台北地檢署17日依家暴殺害兒童罪將郭女起訴，全案將由國民法官進行審理。

起訴指出，郭女和丈夫平常一起共同照顧女兒，假日會把女兒送到夫家，由婆婆幫忙照顧，2023年6月間，郭女確診罹患肌萎雖性脊髓側索硬化症(漸凍人症)之後，郭女頓時陷入疾病纏身的龐大壓力，始終走不出悲傷情緒。

10月21日周六晚間，郭女利用丈夫去參加同事婚宴的時候，在住處用電腦繕打了一份遺書，到附近便利商店列印出來，表明不想連累家人，也怕病症遺傳給孩子，接著就打電話給婆婆，謊稱朋友想來看孩子，把原本應該跟著婆婆過夜的2歲女兒接回家。

郭女回家後，先用毛巾把有網路連線的攝影機鏡頭遮住，再用枕頭悶住女兒口鼻，不顧女兒哭喊掙扎，持續15分鐘直到女兒窒息死亡後，把女兒連同睡墊拖到廚房角落，郭女自嘗試懸梁失敗後，直接拿起廚房的刀子刺向自己脖子。

郭女丈夫晚間10點46分回到家，看到女兒已經沒有生命跡象，妻子倒臥血泊中，嚇得打119求救，郭女被送醫獲救後，坦承殺害女兒後自戕，檢察官依《刑法》故意對兒童犯殺人罪，《家庭暴力防治法》、《兒童及少年福利與權益保障法》及《國民法官法》將郭女起訴。

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