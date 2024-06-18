新店咖啡商家門口遭狙殺　「帽T殺手」、買凶男無期徒刑定讞

▲新店何姓咖啡商遭「帽T殺手」行刑式槍殺。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區何姓咖啡商，2021年間遭人在自家門口槍殺，槍手「帽T殺手」黃泳群雖迅速潛逃大陸地區，但遭逮捕並遣送回台。黃男也供出指使行兇的黑幫大哥張景欽、陳姓同夥，張男受黑幫所託以600萬元買凶殺人。一二審均將張、黃2人重判無期徒刑。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

本案發生於2021年11月底，當時45歲的何姓咖啡商早上送完小孩後，返回自家獨棟別墅，正要進門時遭穿著下藍上紅連帽T恤的黃泳群走近連開4槍，何男身中2槍倒地。鄰居開門查看，發現何男倒臥血泊中，趕緊報警搶救，但何男仍在1小時後就宣告不治。

檢警隨即調閱周邊監視器，發現殺手連續2次變裝、換車，最後搭上飛往大陸廈門地區的班機，但因防疫措施，被隔離在防疫旅館中。檢警單位隨即發動兩岸共同打擊犯罪機制，由我國刑事局人員到廈門，將殺手黃男帶回受審。黃男到案後，也供出受南部黑幫大哥張景欽指使。

檢警單位旋即逮捕張男以及協助試槍的陳姓男子，經過仔細調查後，發現原來死者何男除了是咖啡商以外，還是違法製毒的師傅；與其合作的黑幫懷疑何男洩漏製毒機密，因此出資600萬元，買兇殺人。張男找上同為南部人的黃男行兇，承諾事成將給黃男400萬元，結果黃男遭捕，事情曝光，黃男實際上也領不到100萬元。檢方將張、黃等人提起公訴。

一二審法院均認定有罪，其中張男、黃男因惡性重大，法院均將2人重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。另外陳姓同夥也遭判刑6年定讞。

▼「帽T殺手」黃泳群（中）在刑事局人員押解下，返回台灣。（圖／記者張君豪翻攝）