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社會 社會焦點 保障人權

扛不住生活壓力...單親媽枕頭悶死6歲子　二審仍判16年5月

▲▼新北市單親媽媽許雅惠枕頭悶死6歲兒子，二審仍判16年5月。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北市許姓單親媽枕頭悶死6歲兒子，二審仍判16年5月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽媽許姓女子，因為離婚後頓失經濟支柱又罹患憂鬱症，2022年間涉嫌以枕頭悶死6歲親生兒子。一審國民法官將她重判有期徒刑16年5月。案經上訴，高等法院13日二審駁回上訴，仍維持相同刑度。

本案為國民法官2023年上路後，經過司法院統計，判刑最重的案件。本案判決指出，許女（38歲，在押）2021年11月間與前夫協議離婚，雙方約定共同行使監護權，每隔一兩周就輪流照顧6歲獨子的監護權。許女離婚後以電話行銷工作養家，2022年8月被辭退而失業、頓失收入。10月間，許婦連續編造理由讓讀小學一年級的兒子請假，連續多日未到學校，導師起疑，委請前夫前往探視。

前夫遍尋不著，最後報警並會同里長，到許女租屋處破門進入，這才發現男童已經死在床上、屍體已經屍斑，許女頸、胸有刀傷，全身是血仰躺昏迷、仍有氣息，現場留有遺書。許女被緊急送醫，經過治療後清醒，坦承自己因受不了生活壓力，以枕頭將兒子悶死。檢方聲請羈押獲准，偵查終結後依照「家暴殺人罪」起訴。

一審新北地方法院依法採用國民法官審理本案，本案也是首起國民法官審理的母殺子案件。當時辯護律師主張許女因重度憂鬱症影響行為辨識能力；也主張當時留下遺書符合自首減刑要件；並主張許女身為單親媽媽，扛不住經濟壓力而犯案，情堪憫恕，建請依此三項目減刑。但國民法官不買帳，最後將她判刑16年5月，成為判刑最重的國民法官案件。

案件上訴二審後，高等法院合議庭法官審理後，13日宣判，駁回上訴，維持一審的刑度。由於許女羈押期限到7月10日屆滿，高院一併審理許女延長羈押部分，許女自己對於延押並無意見，但律師認為本案事實審已經終結，許女亦無逃亡之虞，請求法院讓許女交保。高院諭知候核辦。

許女還押看守所時，記者詢問她「會不會覺得二審判太重？」「有沒有打算上訴？」她都低頭沒有回應，進入囚車。

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