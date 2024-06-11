美名媛酒駕撞死2條人命　男童噴飛80m「她逃逸還想緩刑」下場曝光

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美名媛酒駕撞死2命　男童噴飛80公尺「她逃逸還想緩刑」遭重判無期

▲▼美國加州社交名媛麗貝卡·格羅斯曼（Rebecca Grossman）2020年開車撞死2名男童，她的整形醫師丈夫與一雙兒女3月4日首次到監獄探監。（圖／達志影像）

▲美國名媛麗貝卡·格羅斯曼（Rebecca Grossman）2020年開車撞死2名男童遭判謀殺罪，她的整形醫師丈夫與一雙兒女3月4日首次到監獄探監。（圖／達志影像）

記這張寧倢／編譯

美國加州洛杉磯的社交名媛麗貝卡·格羅斯曼（Rebecca Grossman）因為在2020年酒駕肇逃，撞死了2名年僅8歲和11歲男童，背負二級謀殺罪、駕車過失殺人重罪和一項駕駛肇事逃逸導致死亡的重罪，律師團替她向法官爭取緩刑。案件經多年調查審理，如今她被正式判處無期徒刑，至少須服刑15年才能假釋。

根據紐約郵報、衛報報導，檢方指控稱，麗貝卡2020年9月29日與她當時被爆料的婚外情對象、前洛杉磯道奇隊投手埃里克森（Scott Erickson）在加州西湖村（Westlake Village）一起吃早午餐和喝酒，兩人吃飽喝足後在附近住宅區上演飛車追逐。

檢察官表示，麗貝卡開著一輛賓士GLE 43 AMG豪車，沿途跟在埃里克森的車身之後，車速高達時速81英里（約130公里），遠超過45英里（約72公里）的時速限制，結果撞上一對正在過馬路的年幼兄弟，8歲的雅各（Jacob Iskander）和11歲的馬克（Mark Iskander），馬克被撞飛將近80公尺後，麗貝卡隨即開車逃逸。檢察官說，「她的行為無視於人命」。

▲▼南希（Nancy Iskander）與丈夫伊斯坎德（Karim Iskander）的2名年幼兒子，2020年遭加州社交名媛麗貝卡·格羅斯曼（Rebecca Grossman）開車撞死。（圖／達志影像／美聯社）

▲2名年幼男童的母親南希（Nancy Iskander）與父親伊斯坎德（Karim Iskander）現身法院外。（圖／達志影像／美聯社）

由於麗貝卡是南加州知名的社交圈名媛，法庭判決引發了廣泛關注，此前，她已在今年2月被判二級謀殺罪成立。最近，她在一封寫給法官的申請緩刑信函中表示，「我不是殺人犯」。麗貝卡寫道，自己已經承受了足夠的痛苦，且將伴隨她的餘生，「當你考慮在這種情況下對我施加更多懲罰時，請考慮我的痛苦。」

麗貝卡堅稱事發當時她沒有喝醉，行為或判斷能力也沒有受影響。她的律師團也表示，男童們是先被另一輛車撞倒的，而她在這起事故中所造成的是一場意外，而不是謀殺。不過，這反而讓檢方認為，麗貝卡毫無悔意而且自戀，她以為能用財富和名聲買到自由之身，並試圖將車禍肇責歸咎於埃里克森，向法官求處至少須服刑34年的無期徒刑。

▲▼南希（Nancy Iskander）與丈夫伊斯坎德（Karim Iskander）的2名年幼兒子，2020年遭加州社交名媛麗貝卡·格羅斯曼（Rebecca Grossman）開車撞死。（圖／達志影像／美聯社）

▲死者母親南希受訪批評，麗貝卡是個懦夫。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯一家高等法院法官布蘭多利諾（Joseph Brandolino）10日宣判，對她處以2項至少須服刑15年的無期徒刑，以及一項觸犯肇事逃逸重罪的3年有期徒刑，各項刑罰可同時服刑，並命令她支付4.7萬美元（約新台幣152萬元）賠償金。從輕量刑的理由包含她過去曾經成立燒燙傷基金會等慈善事業。

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