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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐美代表狂花百萬公帑　周玉蔻嗆丟臉：要賴清德速換上「自己人」

▲▼副總統賴清德銜總統之命，將出訪南美友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮。8/2府方由外交部次長俞大㵢、發言人林聿禪、總統府副秘書長黃重諺召開記者會說明出訪行程規劃。（圖／記者湯興漢攝）

駐美代表俞大㵢。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

駐美代表俞大㵢遭爆，上任花費800萬公帑購置官邸配備，包括近百萬元的手工沙發，引發輿論譁然。對此，媒體人周玉蔻今（25日）表示，這個職位屬政治任命，必須儘速收拾，防止負面傳聞繼續發酵，丟台灣的臉。她喊話，駐美代表快換上賴蕭信任的「自己人」，拭目等待賴總統的智慧抉擇。

周玉蔻於臉書表示，鬧出浮報公帳、亂花公帑的那位駐美代表，當時任命就很匆忙，如今就趁機快刀斬亂麻，立刻換上和總統賴清德及副總統蕭美琴能夠「直通熱線」的自己人吧！

周玉蔻認為，這個職位屬政治任命，不是行政院長及外交部長處理的層級，必須儘速收拾清楚，防止所謂外交人事鬥爭的負面傳聞繼續發酵、無事生非，丟台灣的臉，也讓美國方面為難，更會給中共駐美大使館人員訕笑談資。

周玉蔻說，美國總統大選只剩四個月就要見分曉，事關重大，駐美代表處鬧出大使花錢遭非議、大使夫人把公務員當僕役使喚等不光彩之事，天不時、地不利、人不和，不宜任由事態發展，影響對美關係推動及台灣的國家形象。

最後，周玉蔻強調，蕭美琴是專業、有政治判斷的內行人，想必會提供最佳解方給賴清徳總統。總之，此人事爭議不能任令擴大負面效應。至於駐美代表人選，可以隨時打電話給總統本人，是經典條件，拭目等待賴總統的智慧抉擇。

▼賴清德與蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴清德與蕭美琴出席「海外僑胞回國慶賀第16任總統、副總統就職茶會」。（圖／記者屠惠剛攝）

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