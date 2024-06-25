防弊抓投機！新青安方案政院持續盤整　讓精進措施更完善

▲新青安貸款方案打亂政府打房步調。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新青安貸款上路後引發不少爭議，遭質疑是房價高漲的推手之一；為此，相關部會近來積極檢討，財政部也提出3大精進措施防弊。行政院長卓榮泰昨（24日）親自主持檢討會議，國發會、內政部、財政部、金管會等部會首長與會，但會議未有結論；會中各部會相互提出許多建議與精進措施，盼避免政策被濫用外也能達到新青安的美意。

政府為了協助青年購屋買房，在去年8月時推出貸款額度1000萬、寬限期5年以及貸款年限長達40年的新青安貸款方案，沒想到刺激出的買氣卻未朝政府預想的方向走，反而衍生出人頭戶、轉出租等亂象，打亂政府打炒房步調，房價愈打愈高。

針對新青安貸款淪為炒房手段，財政部日前宣布三大精進措施，貸前徵審、貸後管理及稽查、新貸戶自住切結書等；在新貸戶自住切結書部分，若違反規定者將終止利息補貼，返還已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。

據了解，國發會、內政部、財政部、金管會等部會昨日在會中交換意見，檢視是否有可以加強協作的部分，會中相互提出不少建議與精進措施，確保政策不會被濫用，同時也能達到新青安良善的立意。官員強調，相關調整方案都在盤整討論中，若有定案會適時對外說明。

根據財政部國庫署統計，新青安貸款5月的撥貸戶數為8273戶、撥貸金額為636億，相較4月份的6879戶、521.91億，再創去年8月開辦以來單月新高，新青安方案在房市的爆棚人氣由此可見。

根據統計，自去年8月新青安貸款方案上路後，10個月以來撥貸戶數累積達5萬6669戶、撥貸金額逾4208億，細算平均每戶撥貸逾742.6萬。