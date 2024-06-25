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擦撞海保機乘客全脫困　日航座艙長現身飛安峰會分享成功逃生

▲▼2024年飛航安全管理國際峰會登場。（圖／民航局提供）

▲2024年飛航安全管理國際峰會登場。（圖／民航局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年1月2日一架日本航空客機從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與日本海上保安廳飛機相撞，客機上379名成員皆平安逃生，民航局今(25日)舉辦「2024飛航安全管理國際峰會」，特別邀請日航資深座艙長分享該起事故的緊急逃生成功實例。

「2024年飛航安全管理國際峰會」今天在萬豪酒店登場，會中世界飛安基金會亞太航空安全中心主任Mitchell Fox發表透過區域合作加強安全的研究成果；Airbus亞太區安全主管Adrian Abrahan說明，有關航班放棄著陸的操作建議。

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波音公司飛安部門試飛小組總機師Alan Dean則介紹公正文化的最佳做法；日本航空安全推進部的兩位講者Ryoko Kameyama及Ryoko Kameyama則講述了2024年1月2日JAL516班機在羽田機場的緊急逃生成功案例。

▲▼2024年飛航安全管理國際峰會登場。（圖／民航局提供）

▲民航局長何淑萍與六家國籍航空公司主管座談。（圖／民航局提供）

出席峰會的交通部長李孟諺致詞指出，飛安比各種交通工具都敏感，各種細節都要注意，峰會是很棒的交流平台，鼓勵與會者積極交流國內外的實務經驗，以精進飛安管理，並持續確保我國航空安全維持在全球領先地位。

民航局長何淑萍在會中與華航、長榮、星宇、台虎、立榮及華信等6家航空公司座談，探討領導力在公司安全文化的影響，並交流對全球航空市場的展望及機隊調整計劃，各家公司如何實現飛安也是談話的焦點。

何淑萍表示，飛安沒有最好，只有更好，飛安是一個動態的過程，在航空產業裡，航空公司與上下游領域的新進或資深同仁都在努力，主管機關則扮演推動角色，所有環節都需要每一位同仁做好最精密的準備，帶動整個體系對飛安的追求。

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