賴清德簽覆議案咨文加註意見　柯文哲嗆：有意義嗎？搞清楚總統角色

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日簽署立院通過的國會改革修法法案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，但簽署立院覆議案咨文時加註101字意見，指「違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議」。對此，民眾黨主席柯文哲25日批評，寫這個些字有意義嗎？要賴清德搞清楚做為總統的角色。

▲柯文哲出席民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲25日於立院黨團會議結束後受訪。被問到賴清德簽署立院覆議案咨文時加註101字意見，並喊出違憲等言論，是不是在對大法官下指導棋？柯文哲表示，大法官會獨立行使權力，這點還是要有信心，「只是說做為總統，他（賴清德）寫那些字是有意義的嗎？這是他應該做的事嗎？」

柯文哲提及，立法院通過法律，只是移請總統公布，「你在上面寫一大堆是怎樣？你是代表行政部門還是怎樣？還是你只是作為5院的仲裁者、協調者？要先搞清楚做為總統的角色。」

媒體再度追問，因為釋憲案只要有7個大法官出席開會，有4個大法官通過，就可以決定是不是違憲，而立院有100多名立委都不如這4位大法官，是否代表內場的都是民進黨的人？柯文哲回應，還沒發生的事情，就不用去預測。

柯文哲說，民主政治還是少數服從多數、多數尊重少數，總有運作規則，但這半年來看到的是，做為一個總統應該要團結全民，但「怎麼每天搞對立、製造仇恨，讓這個國家陷入更危險的境界？這是我一直無法理解的。你（賴清德）以前在台南市議會那些問題，不要再帶到國會來。」