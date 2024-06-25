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氣象署估今年2到4個颱風侵台　反聖嬰現象「台灣夏天更熱」

▲▼氣象署預報中心主任陳怡良說明今年颱風展望，預估鄰近台灣的颱風約2到4個。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲氣象署預報中心主任陳怡良指出，預估今年鄰近台灣的颱風約2到4個，可能對台灣造成影響。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(25日)召開記者會說明今年颱風展望，預估7到9月鄰近台灣的颱風數量約2到4個，可能影響台灣，正常偏少的機率較大，而下半年反聖嬰有逐漸發展的趨勢，台灣的夏季可能更加炎熱，颱風生成位置則較靠近台灣。

氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年5、6月梅雨鋒面影響時間不長，總雨量相較氣候值偏少，今年至6月23目前為止，平均氣溫27度，約略接近氣候值26.7度，5月平均氣溫屬於正常情況，6月大部分屬於正常部分，但東南部、南部局部地區略為偏暖

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雨量部分，陳怡良表示，今年截至6月23日止，今年梅雨季是1950年以來同期第5個少雨，平均降雨量251.6毫米，比平均氣候值409毫米，僅有6成降雨，偏少的。逐月來看5、6月中南部局部地區屬於正常，其餘地區偏少為主。

陳怡良說，7到9月是颱風季，資料顯示反聖嬰現象有逐漸發展趨勢，反聖嬰機率下半年機率越來越高，從各國統計動力模式來看也是下半年反聖嬰持續發展，去年是聖嬰發展年，今年是反聖嬰發展年。

他指出，今年1到6月西北太平洋只有2個颱風生成，跟氣候值相比4.27個颱風，生成數略為偏少。依據過去統計資料，西北太平洋6月至12月約有21至25個風生成，鄰近台灣颱風個數平均約為3至5個。

陳怡良表示，從過去資料分析，反聖嬰年的颱風生成數略少於正常值，且颱風比較靠近台灣，根據最新氣候模式統計預報顯示，今年鄰近台灣的颱風約2到4個，可能影響到台灣，在高壓顯著影響之下，路徑往西直行或往北偏轉，只要路徑靠近台灣都會對台灣造成影響。

7到9月的溫度與雨量預測，陳怡良表示，溫度偏高的機率較高，雨量正常到偏少，7、8、9月溫度偏高的訊號越來越強，雨量正常機率以50%最高，其次30% 是正常到偏少。

此外，陳怡良提到，7月1日起新增「颱風暴風可能到達時間」、「颱風暴風可能最早到達時間」，強化預警功能，提早進行防災整備參考。台灣雨量與颱風路徑、結構有很大關係，7月開始進入颱風季，大家要早做好防颱準備。

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