午後對流旺盛「雷雨熱區」曝　專家：聽到雷聲快躲進室內

▲午後旺盛的熱對流雲系發展，降雨熱區比較偏向中北部。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今(25日)指出，今天太平洋高壓勢力稍弱，但環境風向稍微改變，轉為偏南至東南風，迎風面南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後依然有旺盛的熱對流雲系發展影響。

歐宗學說，預估降雨熱區會比較偏向中北部地區，要留意有局部大雷雨帶來短時強降雨的機會，在戶外空曠地區聽聞雷聲時，盡快進入室內躲避。跟昨天一樣，部分地區的雨勢可能持續到夜間才逐漸停止。

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溫度方面，歐宗學表示，沒下雨的時候注意高溫，氣象署持續對全台大多數地區發布高溫警示，有連續出現36度以上高溫或達到38度極端高溫的機會，戶外長時間活動務必防曬及多喝水，避免熱傷害。

▲ 未來1周持續是高溫及午後雷陣雨的天氣型態。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

歐宗學指出，明、後天太平洋高壓勢力增強，依然是高溫及午後雷陣雨的天氣型態，但熱對流雲系發展影響的範圍有縮小趨勢，主要降雨熱區轉移到山區附近，留意可能有局部較大雨勢，尤其山區或溪谷河床要注意下午的天氣變化。

他說，周五到周末期間，太平洋高壓勢力再度減弱，逐漸轉為西南風環境，迎風面中南部，可能有海上對流雲系發展移入帶來零星短暫陣雨，尤其早晚時段發生機率較高。午後台灣本島有熱對流雷雨，各地山區及中部以北、東半部地區有降雨機會。

歐宗學表示，西北太平洋地區暫時都還沒有熱帶擾動發展，大氣環境也沒有顯著變化，台灣附近大致處在太平洋高壓勢力邊緣，風向以偏南風為主，有時轉為西南或東南風，未來1周持續是高溫及午後雷陣雨的天氣型態。