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未來10天雨區曝　賈新興：有利颱風生成環境8／2起建立

▲▼受哈格比颱風外圍環流影響，北北基升級豪雨特報,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲今午後台南以北有局部短暫陣雨，宜花山區亦有零星短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

夏季是颱風好發期，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(25日)在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，7月8日後留意南方水氣有增多之趨勢，並持續至8月上旬，預估有利颱風生成環境指標於8月2日起建立。

賈新興表示，今午後，台南以北有局部短暫陣雨、宜花山區亦有零星短暫雨。明天午後，台中以北、南投及宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。

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他說，周四午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。周五午後，西半部及宜花有局部短暫陣雨。周六午後山區有零星短暫雨，周日台南以南沿海有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫雨。

賈新興指出，7月1日台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投彰化以北有局部短暫陣雨，南部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。7月2日午後，南投、彰化至高雄有零星短暫陣雨。

他表示，7月3日午後彰化以南有局部短暫雨，竹苗以北山區及宜蘭有零星短暫雨，晚上花東及恆春半島有局部短暫雨。7月4日午後西半部有局部短暫陣雨。另中國長江中下游、韓國及日本九州四國一帶，梅雨影響，留意暴雨。

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