午後雷陣雨一路下到晚上　氣象署曝全台「從早熱到晚」原因

▲未來一周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全台炎熱難耐，中央氣象署今(25日)指出，今午以後容易有午後雷陣雨，預估下雨區域在台南以北、東北部、東部、南部及東南部山區，而最近太平洋高壓壟罩台灣，且環境吹西南風，整天都很熱，早晚都熱，即使下雨也感受悶熱。

氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周仍然高溫炎熱，中午以後容易有午後雷陣雨的天氣型態。今天中午前後就開始下雨，預估雷陣雨下雨區域在台南以北、東北部、東部、南部及東南部山區，中部以北及各地山區容易有局部大雨，午後雷陣雨持續到夜裡、清晨，才會慢慢減弱。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，明後天太平洋高壓增強，中部以北、東北部、東部及其他地區有午後雷陣雨，但下的時間較短，雨勢比較小。周五高壓減弱，台灣轉為西南風，水氣多，周五到下周一，中南部夜裡清晨斷斷續續有短暫下雨機率，午後雷陣雨區域在中部以北、東部、東北部及其他各地山區，靠近山區雨勢較大。

溫度方面，伍婉華說，今天到周四都很熱，太平洋高壓逐漸增強，今天西半部高溫36度或更高，東半部與金門、澎湖34度，馬祖也有30至31度。周五略降1度，大台北盆地、西半部近山區內陸及花東縱谷，局部有36、37度高溫。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）



她提到，今天高溫紅色燈號在雲林縣，連續第4天可能出現38度極端高溫，留意溫度變化。海風不容易到達，加上當時天氣晴朗，就容易出現高溫，現在台灣夜裡、清晨低溫都比以前來的高，已經發生要去面對的。

最近民眾感受一早就很熱，即使到晚上也熱，氣象署預報中心主任陳怡良說，6月下旬進入高溫時期，大家感受到夏天，覺得整天都很熱，且最近太平洋高壓籠罩，環境偏南風到西南風，南風挾帶豐沛水氣，即使下雨還是潮濕悶熱，水氣多就感覺悶。