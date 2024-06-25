　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙古5口滅門血案！傳「老實人遭欺壓」失控犯案

▲▼內蒙古5口滅門血案！傳「老實人遭欺壓」失控犯案。（圖／翻攝土默特左旗警方）

▲警方已對嫌犯霍文常發出懸賞通告。（圖／翻攝土默特左旗警方）

記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古呼和浩特18日凌晨發生一起滅門血案，一家5口全遭到殺害，警方已對43歲的嫌犯霍文常發出懸賞通告，並警告村民，窩藏包庇嫌犯將被追究法律責任。不過，網路上卻有不少人聲援嫌犯，稱他是一個老實人，是因為被對方霸佔土地多年，又拿不到租金，受不了長期以來的欺壓，才會失控犯案。

警方在懸賞通告中提到，土默特左旗察素齊鎮二十家村18日凌晨發生一起重大刑案，霍文常有重大作案嫌疑，案發後潛逃。

警方指出，為迅速抓獲犯隊嫌疑人，消除社會治安隱患，請廣大人民群眾積極提供情報線索，對提供重要線索公安機關直接抓獲犯罪嫌疑人的，獎勵人民幣3萬元，對隱瞞不報，窩藏包庇犯罪嫌疑人的，公安機關將依法追究法律責任。

令人意外的是，懸賞發出之後，卻有不少人在網路上聲援霍文常，稱他身是很可憐，與對方家族有土地糾紛，雖然贏了官司，但多年來都沒有拿到賠償，對方長期霸佔他的土地，又不給租金，一直欺壓他，才導致他失控犯案。

根據《封面新聞》報導，霍文常是家中獨子，至今未婚，霍文常的母親在他很小的時候就離世，平時他和70多歲的父親住在村裡。

一位在村中生活了幾十年的阿姨說，在她的印像中，霍文常小時候和其他孩子玩耍，不怎麼欺負別的小孩，長大之後，霍文常曾外出打工，近段時間才回到村子裡，有時候在村裡碰面，霍文常還會跟她打招呼。

阿姨還說，如果不是看到懸賞的訊息，她根本想像不到霍文常會成為嫌犯，「他不喝酒，不打牌，也不打架。」

另外，也有村民透露，被殺害的5口人是比霍文常年紀稍長的牛姓一家，在該起案件中，49歲左右的牛姓男子和他的父母、叔叔、叔母都被殺害。

關於這起案件的起因，村民稱可能與土地糾紛有關。不過，十二村胡姓村幹部婉拒了採訪。土默特左旗相關工作人員則表示，目前案件正在由當地警方調查中，尚未有確切的定論，需等待調查結果。

▼警方發出的懸賞通告。（圖／翻攝土默特左旗警方）

▲▼內蒙古5口滅門血案！傳「老實人遭欺壓」失控犯案。（圖／翻攝土默特左旗警方）

ET快訊
快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分
22歲男「4個月瘦20公斤」！　每天一杯手搖慘了
新疆火焰山「飆到81度」！遊客鞋都融化
快訊／何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬判決出爐
好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因
準備搶票！超犀利趴終於官宣日期　小巨蛋登場
NHK美女主播「巨胸放桌上」！　辣照突消失停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「美國誘騙中國攻台」論述登央視　批美居心不良

新疆火焰山「飆到81度」！遊客鞋都融化　景區：都能撿到鞋底

工業富聯GB200今年推出　估AI伺服器全球市佔可達40%

內蒙古5口滅門血案！傳「老實人遭欺壓」失控犯案

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他「2人合照曝」　男方180公分無業

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！　她：平時用來敲釘子

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」　2年後欠款420萬宣告破產

老人逼讓座…「拐杖插女孩雙腿間」來回橫掃！叫囂：妳報案抓我啊

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

陸網約車後座「男女交纏」激戰　司機「直視前方」網讚：定力真好

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

「美國誘騙中國攻台」論述登央視　批美居心不良

新疆火焰山「飆到81度」！遊客鞋都融化　景區：都能撿到鞋底

工業富聯GB200今年推出　估AI伺服器全球市佔可達40%

內蒙古5口滅門血案！傳「老實人遭欺壓」失控犯案

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他「2人合照曝」　男方180公分無業

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！　她：平時用來敲釘子

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」　2年後欠款420萬宣告破產

老人逼讓座…「拐杖插女孩雙腿間」來回橫掃！叫囂：妳報案抓我啊

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

陸網約車後座「男女交纏」激戰　司機「直視前方」網讚：定力真好

文湖線博愛座「23字廣播」被讚爆　蔣萬安允諾：將推展到各路線

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

路透：憂數據送北京　美國調查中國3大電信業者

兒百貨打機台！遇「阿姨狂盯跟人」母嚇壞急求救　網驚：這眼神...

女奔總站偷公車畫面曝！暢行無阻開了2KM　南港棄置轉車逃逸

台股大怒神！台積電拉尾盤收最高945　指數翻紅漲62點至22876

搜救犬找到遺體！韓鋰電池廠惡火「增至23死」　焦屍困鋼筋殘骸中

22歲男「4個月瘦20公斤」！每天一杯手搖　醫：確診糖尿病、腎衰竭

蘋概三王復仇！大立光奪回股后　台積電鴻海翻漲

臺北青年搶頭籌！應曉薇接大學生陳情推遴選青年大使、市集

大陸熱門新聞

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他2人合照曝

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

中國又爆外國人遇襲！日本母子被砍傷

陸網約車後座「男女交纏」激戰 司機「直視前方」網讚：定力真好

女CEO赴美買上等精子生雙胞胎！曬4娃全家福

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！

台灣工商聯組團赴京、蘇　拜會高雲龍、張志軍

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

內蒙古5口滅門！兇手傳長期遭欺壓

「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒抵制

快遞小哥竟「跑」進巴黎奧運　激動喊不敢想像

更多熱門

相關新聞

手機被沒收　巴西少年槍殺全家人

手機被沒收　巴西少年槍殺全家人

巴西聖保羅發生駭人事件，16歲少年伊戈爾（Igor Gomes）因為手機遭養父母沒收，竟然冷血殺害全家人，犯案後還是照常生活，伴屍3天才自行報警。據悉，他在落網後還放話，如果能夠重來，還會再次犯案。

滅門女婿送看守所「編號1106」！室友是收賄警

滅門女婿送看守所「編號1106」！室友是收賄警

三重滅門案刑警拜「陰界執法者」　破案地不到1km

三重滅門案刑警拜「陰界執法者」　破案地不到1km

獨／三重祖孫滅門！女婿伴屍5天才逃亡淡定稱：思考人生方向

獨／三重祖孫滅門！女婿伴屍5天才逃亡淡定稱：思考人生方向

軟爛男殺3人捲款逃　被逮有說有笑無悔意

軟爛男殺3人捲款逃　被逮有說有笑無悔意

關鍵字：

內蒙古5口滅門

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面