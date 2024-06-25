內蒙古5口滅門血案！傳「老實人遭欺壓」失控犯案

▲警方已對嫌犯霍文常發出懸賞通告。（圖／翻攝土默特左旗警方）



記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古呼和浩特18日凌晨發生一起滅門血案，一家5口全遭到殺害，警方已對43歲的嫌犯霍文常發出懸賞通告，並警告村民，窩藏包庇嫌犯將被追究法律責任。不過，網路上卻有不少人聲援嫌犯，稱他是一個老實人，是因為被對方霸佔土地多年，又拿不到租金，受不了長期以來的欺壓，才會失控犯案。

警方在懸賞通告中提到，土默特左旗察素齊鎮二十家村18日凌晨發生一起重大刑案，霍文常有重大作案嫌疑，案發後潛逃。

警方指出，為迅速抓獲犯隊嫌疑人，消除社會治安隱患，請廣大人民群眾積極提供情報線索，對提供重要線索公安機關直接抓獲犯罪嫌疑人的，獎勵人民幣3萬元，對隱瞞不報，窩藏包庇犯罪嫌疑人的，公安機關將依法追究法律責任。

令人意外的是，懸賞發出之後，卻有不少人在網路上聲援霍文常，稱他身是很可憐，與對方家族有土地糾紛，雖然贏了官司，但多年來都沒有拿到賠償，對方長期霸佔他的土地，又不給租金，一直欺壓他，才導致他失控犯案。

根據《封面新聞》報導，霍文常是家中獨子，至今未婚，霍文常的母親在他很小的時候就離世，平時他和70多歲的父親住在村裡。

一位在村中生活了幾十年的阿姨說，在她的印像中，霍文常小時候和其他孩子玩耍，不怎麼欺負別的小孩，長大之後，霍文常曾外出打工，近段時間才回到村子裡，有時候在村裡碰面，霍文常還會跟她打招呼。

阿姨還說，如果不是看到懸賞的訊息，她根本想像不到霍文常會成為嫌犯，「他不喝酒，不打牌，也不打架。」

另外，也有村民透露，被殺害的5口人是比霍文常年紀稍長的牛姓一家，在該起案件中，49歲左右的牛姓男子和他的父母、叔叔、叔母都被殺害。

關於這起案件的起因，村民稱可能與土地糾紛有關。不過，十二村胡姓村幹部婉拒了採訪。土默特左旗相關工作人員則表示，目前案件正在由當地警方調查中，尚未有確切的定論，需等待調查結果。

▼警方發出的懸賞通告。（圖／翻攝土默特左旗警方）

