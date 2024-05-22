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手機被沒收「怒槍殺全家人」　巴西16歲少年伴屍3天才報案

▲▼手機被沒收「槍殺全家人」　巴西16歲少年伴屍3天才報案。（圖／翻攝臉書）

▲伊戈爾（左二）因為手機被沒收，憤而槍殺全家。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅發生駭人事件，16歲少年伊戈爾（Igor Gomes）因為手機遭養父母沒收，竟然冷血殺害全家人，犯案後還是照常生活，伴屍3天才自行報警。據悉，他在落網後還放話，如果能夠重來，還會再次犯案。

凶嫌向警方供稱，17日凌晨1時許，他依序槍殺57歲養父艾薩克（Isac Tavares）、寄養家庭的姐姐萊蒂西亞（Letícia Gomes）及50歲養母索蘭柔（Solange Gomes），因為不滿爸媽責罵自己是「懶鬼」，還沒收手機，害他無法在學校課堂上報告，才會策畫這起殺戮。

伊戈爾殺害家人後，在遺體旁邊用餐，出門買麵包，還去了好幾次健身房，直到19日發現遺體已經開始腐爛，引來許多蒼蠅，才終於報警。他表示，凶器是擔任市府維安人員的養父的手槍。

《每日郵報》報導，鄰居受訪時透露，這家人搬來社區不到2年，除了打招呼之外，幾乎不與鄰居互動，但是屋子裡每天都會傳出吵架聲。

當局指出，此案涉及謀殺、女性謀殺、非法持有槍械、毀損遺體等罪行，他們正在搜索凶嫌的手機和電腦，釐清是否還有其他共犯，並且考慮對伊戈爾進行精神評估。

伊戈爾目前被送至一間專門關押12歲至21歲少年犯的社福機構，如果他被判定犯案時符合法律上精神錯亂的定義，可能轉至精神病院。

 
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